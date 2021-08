Congresista Montoya plantea la posibilidad de vacancia presidencial

El actual congresista Jorge Montoya afirmó que Pedro Castillo debe hacer público su alejamiento de Vladimir Cerrón para que no sea vacado. Para el general en retiro, existe una lucha interna en Perú Libre entre el presidente y el fundador del partido. No obstante, indicó que no podría afirmar que se cuente con los votos suficientes para sacar al actual mandatario de Palacio de Gobierno.

“Yo no quiero hacer la vacancia. Sería inevitable si no se corrige (deslinde hacia Cerrón). Yo espero que se pueda corregir eso en las conversaciones que vamos a tener en la semana o se logre un retroceso. Si no se logran solucionar los problemas se procederá con la vacancia. El número de votos se tendrá que ver en el momento, las situaciones políticas cambian”, sostuvo.

Sobre los ministros del gabinete que lidera Guido Bellido, el parlamentario dijo que muchos no son los más adecuados y los calificó de “impresentables”. A su parecer, varias de las declaraciones que han realizado, los ahora ministros, antes de asumir sus puestos “van en contra de la estabilidad económica y jurídica del país”.

Específicamente, Montoya criticó la designación del ministro de Defensa Walter Ayala debido a que fue dado de baja de la PNP, por lo que no puede ocupar el cargo que se le ha asignado. También se refirió al nombramiento de Héctor Béjar como titular de la cartera de Relaciones Exteriores.

“El ministro de Relaciones Exteriores es un guerrillero. El país no está en ese camino, los peruanos no son comunistas. Tenemos que ser claros, no somos un país comunista, ni lo vamos a ser. Todo lo que vaya a favor del comunismo lo vamos a eliminar. Pueden tener gobernabilidad mientras no entren por ese camino”, enfatizó.

Para el parlamentario, los ministros debieron ser personas independientes que no tengan ninguna vinculación ideológica. En ese sentido, manifestó que si Castillo hubiese tenido voluntad política hubiese escogido a los mejores técnicos en cada área sin importar si son de “izquierda o derecha”.

“Pedro Castillo hubiera escogido a personas independientes, sin militancia partidaria, que sepan dirigir o gerenciar. Si somos demócratas, la ideología queda a un costado cuando se trata de hacer caminar al país”, agregó para finalizar.