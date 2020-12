Consejo Regional no hará nueva ordenanza ni modificará la 023

Para Américo Cárdenas, consejero regional de Huánuco, la modificación o creación de una nueva ordenanza no debe realizarse porque la 023 precisa de manera clara para lo que fue emitida.

“Nosotros, al menos el que les habla, no estoy de acuerdo con que se haga una nueva ordenanza porque pareciera que se estuviera poniendo en una agenda. No va a haber una nueva ordenanza y no vamos a modificar la 023 que está muy precisa. La realidad es que no podemos utilizar el dinero que vino con un fin lícito para fines ilícitos como la compra de papa”.

Indicó que la agricultura no solo es la compra de papa. “Ustedes creen que simplemente a los paperos le compraremos sus cosechas. ¿Qué hay de los productores de café, de cacao? Debe ser para todos”.

Señaló que, mientras el Consejo Regional esté dividido, no habrá solución a los problemas de la población.

“El consejo está dividido y estará dividido por los siglos de los siglos amén. Hay consejeros que simplemente obedecen a actores políticos, mientras el consejo siga con los 12 apóstoles y los siete enanos, vamos a estar divididos y no vamos hacer nada por la población”.

Reiteró que no se puede favorecer a un solo sector, refiriéndose al conflicto agrícola que existe en la región.

“Nosotros no vamos a conjugar el verbo conciliar para simplemente favorecer a un sector, son ideas descabelladas favorecer a un solo sector”.

Señaló que no recibieron la invitación a la reunión con la dirigencia que representa a los productores de papa. “Realmente, es ajeno al Consejo Regional porque a nosotros no se nos informó de la reunión y los acuerdos que tomaron. Hemos cumplido con emitir esta ordenanza a favor del sector agrario y sí más allá se distorsiona el contenido de esta ordenanza será responsabilidad del gobernador regional”.

Lea También:

Juan Ferrer: “Consejo Regional está secuestrado”

Consejo Regional advierte incumplimiento de metas de gobernador