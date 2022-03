Coronavirus en Perú: vacunas por vencer y no hay avance en niños ni en tercera dosis

Un total de 205.285 viales de la vacuna de AstraZeneca adquiridos para proteger a las personas contra la COVID-19 vencerán el próximo 31 de marzo, según un reporte de la Contraloría.

Se trata de frascos que contienen la vacuna y están valorizados en S/ 57 millones 046 mil 215, lo que representaría una gran pérdida para el Estado y para la salud de las personas.

El reporte destaca que las vacunas de dicho laboratorio presentan niveles decrecientes de distribución mensual, lo que genera el riesgo de que este stock no se entregue y utilice en su totalidad.

Sin embargo, la jefe de Inmunizaciones del Ministerio de Salud, María Martínez, señaló que a la fecha no tienen viales en los depósitos de Cenares y todos han sido distribuidos a las regiones.

“La fuente que nosotros manejamos es que ahí no hay ninguna vacuna por vencer en marzo del 2022″.

“Nosotros no tenemos ningún vial que está por vencer en Cenares, han pasado 17 días, de hecho el corte es del 28 de febrero, por ahora no tenemos ninguna vacuna por vencer”. Sin embargo, señaló que al 28 de febrero vencieron 8.580 dosis de la vacuna en Madre de Dios, Tacna y San Martín.

Y en el caso de que Cenares haya hecho la distribución, el poco tiempo de vida útil que tienen estos 205.285 viales impediría que lleguen a las personas que los necesitan.

La funcionaria reconoció que hay una desaceleración en el ritmo de inmunización a nivel nacional, en especial en los jóvenes y niños. Por ello, se está empleando la estrategia denominada “barrido” para que las brigadas vayan a institutos, universidades y colegios.

Lo paradójico, sin embargo, es que habiendo disponibilidad de vacunas, cerca de 8 millones de mayores de 18 años no han regresado por la dosis de refuerzo a pesar de haber recibido su segunda vacuna hace tres meses, advierte el analista de datos Juan Carbajal.

Y si se revisa por grupos etarios, hay una mayor brecha en el grupo de 18 a 29 años.

Carbajal agrega que desde enero se ve un descenso en la aplicación de la dosis de refuerzo. “Al ritmo que vamos en marzo, a lo mucho se alcanzaría el 70% de lo aplicado en febrero”.

Y también los adultos mayores no han regresado por su tercera dosis. “Hay 1.5 millones de adultos de 60 a más años por coberturar la tercera dosis”.

“La gente no está yendo porque se dio el mensaje de que era un refuerzo y en realidad no es refuerzo, nosotros hemos movido la estrategia de comunicación para decirle a la población de que este no es un refuerzo sino una tercera dosis que la deben recibir porque de haber una siguiente variante nos debe encontrar totalmente vacunados”, explica Martínez.

“Estamos viendo que el ritmo ha bajado drásticamente no solo en tercera dosis, sino en primera y segunda. Hay una sensación equivocada en la gente”, señaló Carbajal.

Con respecto a la vacunación de menores, varios padres reportaron ayer la falta de dosis. Es el caso del vacunatorio del Parque de las Leyendas, se denunció que no se atendía a los adolescentes de 12 a 17 años debido a la falta del fármaco. Al ser consultada, la jefa de Inmunizaciones negó el desabastecimiento de vacunas de Pfizer.