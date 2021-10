Tus pies merecen un buen cuidado, de ellos depende que puedas caminar y ejercer toda tu actividad diaria con normalidad. Para mantenerlos saudables, existen algunos consejos para que los cuides y trates con cariño. Esto permitirá prevenir molestias, lesiones, infecciones fúngicas –como pie de atleta– u otras complicaciones. Cuidar los pies nos permite tener una salud estable, aprende a cuidarlos.

La higiene



Puede que, con las prisas, tus duchas sean rápidas y no te entretengas a conciencia en determinadas partes del cuerpo. No es necesario aplicar una gran cantidad de jabón y es preferible no usar esponja en los pies, antes que usar la misma esponja para todo el cuerpo.

Las esponjas pueden arrastrar y esparcir restos de piel o de microbios –bacterias, hongos. Pueden estar presentes en determinadas zonas del cuerpo, como los pies o la zona íntima. Tan o más importante es el secado. Utiliza una toalla específica para los pies y, si no es posible, deja los pies para el final. Asegúrate de secar bien los dedos y espacios interdigitales, es donde más fácilmente puede quedar humedad, y eso puede favorecer el crecimiento de hongos en los pies. Además de ser un problema de salud, los hongos, bacterias y el exceso de sudor, producen mal olor.





Uñas, dedos, plantas y talones

El aspecto de los pies puede dar una buena idea de su estado de salud. Ten especial cuidado con la uñas y talones. Unos pies agrietados y resecos tienen maltrecha la barrera protectora de la piel, y eso favorece la entrada de patógenos. Por eso es importante mantener una buena hidratación y aplicar una pomada o crema adecuada.

Ten en cuenta que los pies es una de las principales vías de entrada de gérmenes a nuestro cuerpo, por eso es recomendable evitar ir descalzo, especialmente en espacios comunes y húmedos. La prevención es importante, por eso remarcamos la importancia de llevar chanclas o zapatillas de baño en los vestuarios de gimnasios o en piscinas y áreas de baño.

Un calzado adecuado

Además del uso de chanclas con suela de goma en zonas húmedas, el calzado del día a día también es importante. Y, si practicas deporte, el material del calzado y la talla son especialmente importantes.

Pies relajados y reactivados

¿A quién no le gusta un masaje en los pies? Además de ofrecer alivio al cansancio y fatiga de tus pies, un masaje también puede ser tonificante. Sin embargo, debes tener especial atención si tienes una infección fúngica como pie de atleta. En este caso, los masajes podales no son aconsejables. Sigue tu tratamiento antifúngico habitual y utiliza un desodorante específico que, además de ayudar a prevenir el mal olor causado por los hongos y la humedad, te aportará una agradable sensación de frescor.

En el caso de que tus pies tengan una infección de hongos, comúnmente llamada pie de atleta, hay que extremar el cuidado y tomar ciertas medidas de prevención para evitar el contagio.