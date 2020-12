Decana del Colegio de Médicos: sistema de salud colapsó en Huánuco

Derly del Carpio, decana del Colegio de Médicos de Huánuco, pidió a la población seguirse cuidando, mientras reiteró que el Sistema de Salud de Huánuco colapsó.

“Señores no se confíen, el coronavirus no se ha ido, en Huánuco nunca han disminuidos totalmente los casos, en algún momento tuvimos disminución de casos en la UCI, pero actualmente todas están copadas, cada vez hay más casos, hay más pacientes”, dijo la decana.

Señaló que toda la población huanuqueña está haciendo las cosas como si no pasara nada. “El mal uso de la mascarilla, no respetar el distanciamiento social, las calles llenas por las compras, la gente está realizando fiestas, vemos jóvenes libando licor, es inaudito, es una cosa que no se puede”, aseguró.

Indicó que la inacción de las autoridades es lamentable. “Las autoridades no hacen nada, no se ha escuchado qué acciones se están tomando para esta segunda ola, no tenemos vacunas por parte del Minsa, no tenemos nada para defendernos”, exclamó.

Agregó que en Huánuco no hay hospitales adecuados para enfrentar el coronavirus, recordó lo que pasó con la primera ola, alegando que no nos estamos preparando.

“Estamos viendo que en otros países están tomando medidas, pero en nuestro país no están haciendo acciones concretas. Hemos pedido que se aumente el toque de queda, que las Fuerzas Armadas y las Policías vigilen a la población para que cumplan con la medida de bioseguridad”, puntualizó.

