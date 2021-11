Así lo aseguró Mirozaqui Ramírez, gerente de la municipalidad provincial de Huánuco. Quien además indicó que el proceso de demolición de la construcción no autorizada que viene realizando la empresa Building Natural S.A.C, en terrenos de la Gran Unidad Escolar Leoncio Prado. Se desarrollará respetando todos los procedimientos y protocolos que establece la ley para evitar futuras denuncias de la empresa.

“Estimo que esto ya se ha avanzado porque la semana pasada el Procurador nos informó que ya inició este trámite con las autoridades competentes. Entonces en esta demolición, seguramente va a participar el Ministerio Público, la Policía Nacional y otras autoridades. Para que todo se desarrolle en orden”, resaltó.

Asimismo, destacó que la municipalidad está facultada legalmente para iniciar el proceso de demolición. Sin embargo, existen una serie de pasos administrativos que deben cumplirse.

“Para no tener la mala experiencia de algunos funcionarios, como por ejemplo, en la gestión del señor Aníbal, donde ha habido dos funcionarios denunciados por propietarios de unos paneles que hasta la fecha están en proceso judicial, nosotros no queremos cometer ese mismo error. Ellos piensan que no hay autoridad y que nadie va a hacer cumplir la ley, pero se equivocan”, dijo.

Ramírez recordó que la municipalidad ha cumplido con notificar a la empresa que debe paralizar la construcción por no tener licencia.

“Si bien es cierto esa empresa que está construyendo dentro del Club Central había solicitado la licencia de construcción, pero la entidad, dos veces, la ha negado, nosotros como municipalidad y como autoridad hemos cumplido con las notificaciones al contratista para hacerle saber que no puede construir, pero hacen caso omiso a la ley”.