Denuncian cobros indebidos en I.E. Rene Guardián por parte de APAFA

Varios padres de familia denunciaron el cobro indebido de 30 soles por parte de la Asociación de Padres de Familia (APAFA) de la Institución Educativa de nivel primaria, Rene Guardián Ramírez, ubicada en San Luis, Amarilis.

Según indicaron el cobro corresponde por derecho de afiliado, lo cual es un monto exorbitante para los padres de familia, además de estar prohibido cualquier cobro por ese concepto.

Según los padres de familia, los integrantes de la APAFA, estarían amedrentándolos de que si no pagan, no se les va a matricular a sus hijos.

Hasta el momento hay 330 alumnos matriculados, pero hay 130 padres que no han pagado por no contar con el efectivo. “Años anteriores cobraron 25 soles y hasta la fecha no rinden cuentas, ahora con los 30 soles dicen que van a arreglar el techo de inicial aduciendo que hay gotera, pero el colegio es recién nuevo”, denunciaron los padres de familia.

Además, hicieron hincapié que el director recibió un presupuesto para el mantenimiento del colegio y no es posible que la APAFA esté cobrando a los humildes padres de familia por ese concepto. “Hay madres solteras, gente que ganan del día a día y no tiene para pagar los 30 soles”, expresaron indignados los padres de familia.

Piden la intervención de la UGEL y la Defensoría del Pueblo, para sancionar a los responsables.

Por otro lado, indicaron que el director Flornoy Clemente Ostos, sabe de estos cobros indebidos y no dice nada, al parecer estaría permitido con intereses propios.