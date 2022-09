Desde hoy hoteles, restaurantes y alojamientos pagarán 8% de IGV

Desde hoy, jueves 1 de septiembre, regirá la ley que reduce el Impuesto General a las Ventas (IGV) de 18% a 8% para las mypes que estén en el rubro de turismo. También se incluye a las medianas empresas que realicen actividades relacionadas a restaurantes, catering y concesionarios de alimentos.

Esto se hace con la finalidad de apoyar la reactivación económica de este segmento económico empresarial. La norma se aplicaría hasta el 31 de diciembre del 2024.

De acuerdo a lo establecido por el Decreto Supremo 013-2013-PRODUCE, podrán acogerse a este beneficio tributario las micro y pequeñas empresas según su nivel de ventas.

La norma señala que son microempresas aquellas que tienen ventas anuales hasta por un monto máximo de 150 UIT o S/ 690.000. En tanto, las pequeñas empresas tienen ventas anuales superiores a 150 UIT y hasta por un monto máximo de 1.700 UIT, equivalente a S/ 7 millones 820.000.

Por su parte, el actual ministro de Economía señaló que esta medida aprobada no ha sido totalmente acerada. Desde su punto de vista, la iniciativa solo favorece a las grandes empresas del sector.

“El tema de la reducción de IGV al 8% yo sí creo que no fue una medida muy acertada, yo recién llegaba al gabinete y lo encontré armado. Le dije al presidente y al premier lo que yo pensaba, pero ya las cosas estaban lanzadas. No es lo ideal, no puede ser que reduzcan impuestos a cambio de nada”, declaró.