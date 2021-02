El cáncer sigue siendo el grupo de enfermedades que más mortalidad causa entre los peruanos, según cifras del Ministerio de Salud (Minsa) al 2018. Por ello hoy cuando se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer, resulta importante resaltar la importancia de las pruebas de despistaje.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Afortunadamente, para algunos tipos de neoplasias existen pruebas de despistaje temprano que incrementan las posibilidades de sobrevivencia.

Cabe destacar que entre los cinco tipos de cáncer más frecuentes en el país están próstata, mama, cuello uterino, estómago y color rectal.

En el caso de los hombres, los cinco tipos de cáncer más frecuentes (excluyendo el cáncer de piel no melanoma) son próstata, estómago, colorrectal, linfoma (no Hodgkin) y leucemia. En el caso de las mujeres, en el país, los cinco tipos de neoplasia más frecuentes son cáncer de mama, cuello uterino, estómago, colorrectal y tiroides.

Detección temprana aumenta posibilidades de supervivencia

El doctor Daniel Enríquez, médico oncólogo de la Clínica Delgado y del INEN, resalta que “tratar el cáncer a tiempo es sinónimo de curación”.

“Existen tipos de cáncer que si son encontrados de forma temprana disminuyen sus secuelas, aumentan sus posibilidades de supervivencia y, además, disminuyen los costos relacionados al tratamiento”, menciona.

Enríquez explica que las guías internacionales de tamizaje “son muy variables, sobre todo, de acuerdo a factores de riesgo como consumo de cigarro, exposición a tóxicos ambientales, antecedentes de cáncer familiar o hereditario”.

“Por lo general, se acepta que los varones iniciaron sus controles a los 50 años si es que no tienen factores de riesgo. En las mujeres, con chequeos desde los 21 años sobre todo por cáncer de cuello uterino. Debemos recalcar que el tamizaje se hace solamente para pacientes que no tienen síntomas o no presentan algún tipo de hallazgo incidental. Estas recomendaciones siempre cambian cuando un paciente tenga algún síntoma o algún signo de alarma o sospecha de alguna neoplasia”, explica.

El doctor Enríquez menciona que existen neoplasias, como las que se originan en la sangre, donde la prevención no tiene impacto por lo general”.

“Estas enfermedades no logran ser diagnosticadas en los tamizajes y tampoco en los estudios de prevención puesto que tienen una presentación brusca o aguda. En ellos, la principal estrategia para mejorar su pronóstico y obtener mayor eficacia es hacer el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno. Estas enfermedades, por lo general, típicamente afectan a las personas por encima de los 60 años con un mayor predominio de los varones y pueden ser incluso confundida con algunas alteraciones propias de la edad u otras enfermedades. Dentro de estas enfermedades hematológicas se encuentra el linfoma y el mieloma múltiple”, sostiene.

