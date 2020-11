Más de 3900 personas sufren de diabetes en Huánuco

La diabetes es la cuarta causa de muerte en la mayoría de los países desarrollados, pero, también, es una nueva epidemia para las naciones en vías de desarrollo. Esto se ve reflejado en cifras alarmantes que establecen que 415 millones de adultos sufren de diabetes en el mundo. Se estima que para el 2040, el número haya ascendido a 640 millones.

En Perú la prevalencia general de diabetes se estima en 7 %, siendo mayor para las ciudades localizadas en la costa. Para Lima metropolitana, se estima una prevalencia de 8.4 % (1 de cada 12 personas tiene diabetes).

María Moreno Leiva, coordinadora regional de Prevención y Control de Daños no Transmisibles, detalla que esta enfermedad está reconocida como un problema sanitario grave. Expresa que a menudo causa el incremento de la morbimortalidad de la población, fundamentalmente por elevar el riesgo de patología cardiovascular, insuficiencia renal y amputaciones de los miembros.

“La diabetes es una enfermedad silenciosa que cada día se va incrementando. Actualmente, tenemos más de 3900 personas afectadas, de los más de 800 mil habitantes que tiene Huánuco”.

En este sentido, Leiva destaca que las causas principales son el sobrepeso y obesidad debido a la ingesta excesiva de carbohidratos y escasez de actividad física.

“El sedentarismo, los malos hábitos alimenticios, el consumo de gaseosas, hamburguesas, consumo excesivo de alcohol son algunos de los principales factores que influyen en las personas diabéticas”.

Una vez que se diagnostica la enfermedad, hay que prevenir la aparición de complicaciones micro y macrovasculares. El seguimiento del tratamiento prescrito, así como de las recomendaciones dietéticas y de actividad física es fundamental para evitar complicaciones como las cardiovasculares, las renales, la retinopatía diabética o el pie diabético.

“Nosotros a nivel regional utilizamos la metformina y la glibenclamida como tratamiento para la diabetes. Es importante destacar que todo paciente debe cumplir a cabalidad su tratamiento. Por ejemplo, hay muchos casos donde el paciente se siente mejor y abandona el tratamiento y ahí es donde vienen este tipo de complicaciones”.

Tipos de diabetes

Hay dos tipos principales de diabetes. Las causas y los factores de riesgo son diferentes para cada tipo:

.La diabetes tipo 1. Se puede presentar a cualquier edad, pero se diagnostica con mayor frecuencia en niños, adolescentes o adultos jóvenes. En esta enfermedad, el cuerpo no produce o produce poca insulina. Esto se debe a que las células del páncreas que producen insulina dejan de trabajar. Se necesitan inyecciones diarias de insulina.

-La diabetes tipo 2. Casi siempre se presenta en la edad adulta, pero debido a las tasas altas de obesidad, ahora está afectando a niños y adolescentes. Algunas personas con diabetes tipo 2 no saben que padecen esta enfermedad. Con la diabetes tipo 2, el cuerpo es resistente a la insulina y no la utiliza con la eficacia que debería. No todas las personas con diabetes tipo 2 tienen sobrepeso o son obesas.

La diabetes gestacional es el nivel alto de azúcar en la sangre que se presenta en cualquier momento durante el embarazo en una mujer que no tiene diabetes.

Señales de alerta

Moreno Leiva enfatiza que se debe estar muy alerta a las señales que nos puedan indicar un caso de diabetes y no esperar a la aparición de síntomas, porque estos se presentan cuando ya se tiene la enfermedad. Estas señales son:

Problemas de visión.

-Sed.

-Pérdida de peso.

-Cansancio, mareos.

-Constante sensación de hambre.

-Orinar con frecuencia.

En el caso de las personas que ya han sido diagnosticadas con diabetes, la experta señala que el paciente debe hacer lo siguiente:

-Utilizar sus medicamentos de forma disciplinada.

-Medirse la glicemia (concentración de glucosa en la sangre) con frecuencia.

– Llevar un régimen de alimentación saludable.

-Hacer ejercicios regularmente, al menos 150 minutos a la semana.

Diabetes y COVID-19

Las personas con diabetes, al contagiarse de COVID-19 pueden desarrollar complicaciones más graves, por lo que lo más recomendable es poner en práctica las mismas precauciones recomendadas para todos los ciudadanos frente a un posible contagio de coronavirus, con la sugerencia adicional de medirse la glicemia e hidratarse continuamente.

