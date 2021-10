Diego Manicero, volante del Alianza Universidad de Huánuco, habló sobre la situación que viene atravesando el club y manifestó: “Tengo fe de que nos vamos a salvar”.

Con la fe intacta. Alianza Universidad de Huánuco viene atravesando su peor momento futbolístico desde que ascendió a la Liga 1 el 2018, el equipo aliancista se encuentra entre los últimos lugares de la tabla de posiciones y jugará la permanencia este fin de semana ante Ayacucho FC.

Diego Manicero, volante argentino del elenco huanuqueño, señaló que el cuadro azulgrana tiene fe de poder conseguir salvarse del descenso. Además, para el mediocampista, el equipo que dirige Julio César Uribe tiene las armas para poder ganar el último encuentro y esperar otros resultados.

“Es una situación bastante complicada, sabemos lo que nos estamos jugando. Con un triunfo dependemos de otros resultados, pero tenemos la fe de que nos podemos salvar”, sostuvo el exvolante del León de Huánuco y Universitario de Deportes.

El centrocampista manifestó que “con el plantel que tenemos no podemos estar peleando la zona del descenso. Es difícil encontrar una respuesta para el momento en el que estamos. Tengo fe de que nos vamos a salvar. Buscar qué hicimos mal es complicado, está todo muy parejo”.

Para el argentino no es algo nuevo el pelear el descenso: “El año pasado con Stein también viví algo similar, donde en la última fecha teníamos que saber otros resultados para salvarnos. No es fácil jugar esta clase de partidos. Están en juego muchas cosas, no puedes dormir, es una situación complicada”.

“Es difícil analizar la situación complicada, donde dependemos de los rivales, pero nosotros tenemos que prepararnos mentalmente muy bien para afrontar este partido”, finalizó Manicero.

LEYENDA: Manicero llegó esta temporada al Alianza Universidad de Huánuco.