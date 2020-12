Cesar Torres Nonajulca, director Regional de Salud de Huánuco, manifestó su preocupación ante el paro agrario que realizan los campesinos en la ciudad de Huánuco, ya que no cumple con las medidas de bioseguridad.

“Nos preocupa el tema de los productores que están acá sin mascarilla y rompen todos los protocolos de sanidad. Así como ha habido cierto rebrote después de la manifestación que hubo contra el gobierno, esto nos puede complicar un poco más”, señaló la autoridad de Salud.

Dijo que se mantienen en alerta ante el posible incremento de casos que se puedan dar en la región y señaló que EsSalud ya tiene todas las camas ocupadas.

“Actualmente en Huánuco tenemos aumento de camas UCI, estamos preparándonos. El problema es que EsSalud ya tiene 70 camas y todas las UCI ocupadas. En el caso de Diresa, todavía nos quedan camas UCI”, acotó.

Torres Nonajulca exhortó a los manifestantes a que hagan el esfuerzo de usar mascarilla y lavarse las manos. “Pedimos que sean responsables”.

Agricultores participan en la protesta sin mascarillas ni distanciamiento social.

Por otra parte, expresó que hasta el momento no se puede confirmar si existe un caso de reinfección por COVID-19 en Huánuco.

Además, informó que no tienen pruebas rápidas para descartar COVID-19 en la región. “Si Perú Compra no autoriza la compra de pruebas rápidas, como institución haremos el procedimiento porque primero está la salud de la población. Ya he pedido permiso para la compra y hasta ahora no nos dan pruebas rápidas y no tenemos”, aseguró Torres Nonajulca.

