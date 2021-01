“DIRESA MIENTE SOBRE NÚMERO DE ENFERMOS DE COVID-19”

Rósulo Narciso Abad, presidente del Cuerpo Médico del Hospital II EsSalud y Harly Mayta Ayala, médico intensivista de la Unidad de Cuidados Intensivos de dicho centro hospitalario, acusaron a César Torres Nonajulca, titular de la Dirección Regional de Salud (Diresa) de remitir información errónea a Lima sobre el COVID-19 en Huánuco, y exhortaron a sincerar los datos.

Los galenos hicieron esa imputación tras conocer que el Gobierno declaró en alerta alta y no en alerta muy alta al departamento de Huánuco, a pesar que faltan camas en las Unidades de Cuidados Intensivos en el hospital Valdizán y EsSalud y el incremento de infectados y muertos por COVID-19 crecen de manera exponencial.

“Huánuco no está considerado en riesgo muy alto (rojo) porque la información que envía la Diresa a Lima es sesgada. Para ellos hay camas UCI en los centros hospitalarios. Ellos creen que aún no estamos de crisis sanitaria (colapso). Desde hace 10 días Huánuco está en rojo, porque no tenemos camas ni ventiladores, y están corroboradas por la Defensoría del Pueblo”, argumentó Mayta.

Por su lado, Narciso Abad, aseveró que la Diresa y el EsSalud remite información falsa al Gobierno, para cubrir su incapacidad en la gestión de la pandemia. “Valderrama Gaitán, director del EsSalud, debe dejar el cargo por incapaz. Él no quiso dar a la Defensoría del Pueblo la lista de personas que esperan un ventilador mecánico”, expresó.

Mayta explicó que una cama UCI no es solo el respirador artificial, sino que requiere de médicos y personal de enfermería especializado en tratamiento a pacientes críticos y manejo de las máquinas, con los cuales no cuentan. “Estamos dando todo lo que podemos, pero nos estamos agotando. Nos frustramos al ver morir a personas en nuestras caras, y eso nos perturba en las noches”, lamentó.

MUERTES.

Narciso puntualizó que desde el 20 de noviembre del 2020 al 13 de enero del 2021, solo en el hospital de los asegurados fallecieron de coronavirus, 79 personas. “En la actualidad están internados 168 pacientes COVID-19. De esa cifra, 14 son asistidos con máscaras de alto flujo de oxígeno llamado Wayrachis, la mitad de ellos, necesitarán un ventilador para sobrevivir”, detalló.

