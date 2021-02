Fredy Vicente Aranda Venturo, docente huanuqueño, denunció que la Ugel Pachitea no procede a adjudicar tras superar todas las evaluaciones correspondientes para dicha acción.

“La plaza se ha publicado en el portal de la Ugel de Pachitea, yo presenté mi puntaje y me correspondía mi adjudicación”, dijo.

Explicó que el día de la publicación solicitó a la comisión que se le adjudicara, “ese día pido a la comisión a qué hora se me va a adjudicar, me dicen que sería a la hora de secundaria, luego me dicen de último y finalmente me indican que no se va a adjudicar porque la plaza tiene problemas”, expresó.

Aranda aseveró que el año pasado se quedó sin trabajo por ese mismo motivo, por lo que este año decidió denunciar esta situación públicamente.

“Señor Director de la Ugel de Pachitea William Carlos Quiroz Laguna, soy el profesor Fredy Aranda Venturo, he salido apto para el contrato de Ceba de CCSS y el día de la adjudicación no se me adjudicó , ante esta situación le enviado a usted 2 documentos, solicitando justicia en la adjudicación de Ceba y hasta hora no tengo respuesta, hago extensivo este malestar en contra de la comisión de adjudicación”, escribió en su cuenta de Facebook.

Dijo que espera pronta respuesta a todos los oficios que ha enviado, además aseguró que con esta situación quieren favorecer a alguien.

Lea También:

Docente huanuqueño inician curso de alfabetización digital