Eiza González tendrá el honor de ser María Félix en película

Este lunes, se informó que la mexicana Eiza González será la encargada de interpretar a María Félix en película que busca fotografiar la vida de la icónica estrella de cine mexicano.

El proyecto que está en fase de preparación tendrá como protagonista a la actriz mexicana quien además será productora, bajo el patrocinio del documentalista Matthew Heineman, nominado al Oscar por ‘Cartel Land’ en 2015.

Aún no tienen guionista pero el trabajo se basará en la biografía de María de los Ángeles Félix Güereña, más conocida como María Félix, famosa actriz y cantante en los Años de Oro del Cine Mexicano.

La propia Eiza dio a conocer en sus redes la noticia difundida por medios de Estados Unidos, que confirman que será la protagonista y una de las productoras en la película.

Confesó que “este es uno de los momentos más emocionantes de mi vida”, al tener la oportunidad de representar a quien fue un ícono.

El proyecto con Heineman y Linden Entertainment de momento trabajan en el libreo antes de comenzar la producción de este filme.

Inspiración para muchos

Eiza ha mencionado que se siente honrada de haber sido elegida para el papel, pues María Félix es un personaje mexicano que ha inspirado a muchas personas por su carácter:

“La tenacidad de María y su forma feroz de vivir algunas de las adversidades más duras que he presenciado me han inspirado a mí ya muchos más (…) Me siento increíblemente honrado de interpretarla y de llevar su voz e historia al mundo”, dijo la actriz para Deadline.

“María constantemente empujaba los límites y vivía según sus propias reglas. Mientras el mundo trataba de derribarla, siempre he creído que su vida debe verse en todo el mundo. Para que las personas aprendan más sobre cómo la sociedad representa a las mujeres exitosas e impulsadas”, añadió Eiza González.