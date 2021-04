Ejecutivo anuncia que la próxima semana presentará nuevo esquema de vacunación

Violeta Bermúdez, presidenta del Consejo de Ministros, anunció que la próxima semana darán a conocer el nuevo plan de vacunación contra la COVID-19, aunque adelantó que el proceso que continuará esta vez con un padrón universal del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

“Todas las personas van a ser vacunadas. En las próximas dos semanas vamos a culminar con la vacunación de las personas mayores de 80 años, si todavía no han recibido la vacuna, no se preocupen, ahora estamos trabajando con un padrón universal, es decir, el padrón de Reniec, acabamos de tener un convenio para poder llegar a cada persona para informarle dónde es su local de vacunación, la próxima semana vamos a presentar en detalle el cronograma y el nuevo plan de vacunación para que todas las personas estén vacunadas”, explicó.

La primera ministra, acotó que el Gobierno tiene como meta vacunar a todas las personas mayores de 80 años “al terminar el mes de abril”.

“Si no se vacunaron en ese momento no quiere decir que no lo van a poder hacer, cuando ampliamos de 70 a 79 seguimos vacunando a las personas que hayan quedado por alguna razón rezagadas”, manifestó.