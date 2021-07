El 24 de julio se iniciará la vacunación de adolescentes con comorbilidades

El sábado 24 de julio se iniciará la vacunación contra la COVID-19 de los adolescentes de 12 a 17 años con comorbilidades, anunció hoy el vocero del Ministerio de Salud (Minsa), Arturo Granados.

Precisó que el inicio de la vacunación de este grupo etario coincidirá con el tercer fin de semana de la estrategia Vacunatón que se realizará el sábado 24 y domingo 25 de julio en Lima y Callao, y en la cual también se vacunará a todos los rezagados de la primera o segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19.

“Iniciaremos la vacunación de adolescentes con comorbilidades priorizadas. Estamos hablando de niños y jóvenes entre 12 y 17 años”, subrayó.

Padrón estará disponible la próxima semana

Aclaró que el padrón de este grupo de adolescentes con comorbilidades será publicado la próxima semana para que pueda ser consultado a través de la página web Pongo el Hombro por el Perú.

Lo vamos a dar a conocer la próxima semana. No queremos adelantar hasta no hacer los cálculos adecuados y los protocolos que corresponden. Queremos dar la información en el momento en que la tengamos bien estructurada para no generar expectativas que no correspondan”, recalcó.

Granados explicó que la decisión de vacunar a este grupo etario está basada en la información científica disponible, y que el Perú es uno de los países de la región que se coloca a la vanguardia en vacunar a los adolescentes.

“Recordemos que hay un laboratorio que ya ha actualizado su ficha, demostrando seguridad y eficacia para la vacuna a partir de los 12 años. Eso nos permite que tomemos la decisión que estamos adoptando, y como lo ha anunciado el ministro (de Salud, Óscar Ugarte), después de vacunar a los de 18 años entrar a este rango de edad de 12 a 17 años hacia el cuarto trimestre de este año”, refirió.

