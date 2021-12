El capitán del ADT busca consolidarse en la profesional

A sus 23 años, el futbolista nacido en el Callao acaba de cumplir uno de sus principales sueños, llegar a primera división. Lo consiguió siendo el capitán del cuadro tarmeño, el nuevo inquilino del torneo peruano.

Por encima de los 3000 m s. n. m. se encuentra situada la ciudad de Tarma, localidad ubicada en el departamento de Junín, la cual tuvo que esperar más de tres décadas para volver a gozar del fútbol profesional. Esto después de que Gu Rum Choi anote el último penal, con el que ADT derrotó a Alfonso Ugarte (Puno) en la final de la Copa Perú 2021.

“Estoy muy contento con este logro. Me tocó pasar por muchas cosas. Durante la pandemia tuve que quedarme en Tarma. Siempre traté de retribuir ese apoyo y cariño que se me ha dado durante este tiempo acá. Me siento un hincha más del equipo”, fueron las palabras del capitán de ADT.

El jugador llegó a la reserva de Ayacucho FC, convirtiéndose en capitán y siendo promovido al primer equipo, aunque nunca pudo debutar. Lo que vino después fue un breve paso por Alfredo Salinas de la Liga 2, para finalmente arribar el 2019 al ADT. Y el resto es historia conocida