El celular podría estar cortándole la vida ¡pilas!

Mucho se ha dicho del impacto del teléfono celular en el sueño y la productividad. También se ha discutido que puede acabar con la autoestima y torpedear la capacidad para tomar decisiones acertadas. Pero todo eso parece poco ante la posibilidad de que estos aparatos estén acortando la vida.

Eso lo dice la escritora científica Catherine Price en su nuevo libro How to Break Up with Your Phone, cuya tesis central es que el celular estaría aumentando los niveles de la hormona cortisol. Con solo eso, dice ella, “nuestro tiempo frente al teléfono podría estar amenazando la salud a largo plazo”.

Dificulta hasta las relaciones

En un escrito que publicó Price en el diario The New York Times, explica que el tiempo en el celular no solo interfiere con el sueño, también dificulta las relaciones, le quita espacio a la memoria, acorta los periodos de atención, enreda la creatividad y la productividad, y mina el buen desempeño para resolver problemas y tomar decisiones acertadas.

Sin embargo, para ella el aumento del cortisol es el impacto más grave. Refiere, que al “incrementarse de manera crónica los niveles de esta hormona, el tiempo que se pasa frente a ese aparato amenaza la salud y acorta la expectativa de vida”.

Los niveles de cortisol aumentan

Esto sucede porque los celulares están diseñados para producir placer, tal y como lo hacen las máquinas tragamonedas de los casinos. Por eso cuando la persona no está frente a ellos siente angustia y sus niveles de cortisol aumentan. es la hormona principal en la respuesta ante una situación estresante y cuando se segrega enciende cambios fisiológicos: sube la presión arterial, aumenta el ritmo cardíaco y también el nivel de azúcar en la sangre. Todo ello sirve para reaccionar ante las amenazas. Pero una cosa es sentir esa El cortisol, según la autora,: sube la presión arterial, aumenta el ritmo cardíaco y también el nivel de azúcar en la sangre. Todo ello sirve para reaccionar ante las amenazas. Pero una cosa es sentir esa sensación esporádicamente y otra diferente vivirla cada día, a toda hora.

En el caso de los celulares, la manera natural de calmar esa sensación de estrés es chequear el aparato. Pronto la persona se ve envuelta en un círculo vicioso, pues esa calma dura segundos. Y luego comienza otro momento de ansiedad por chequear de nuevo el celular.

Además, dice Price, cada vez que la persona mira su teléfono es posible que vea algo estresante. De igual forma, eso podría llevar a otra subida de cortisol. En esas circunstancias, la persona queda con niveles altos de esta hormona de manera permanente, ya que los efectos del estrés se amplifican si hay una preocupación a toda hora de que algo malo va a pasar. Ese estado de hipervigilancia a veces produce las vibraciones fantasmas: sentir o escuchar sonar el celular cuando está apagado o no está cerca.