Jaime Valderrama, director del Hospital II EsSalud Huánuco indicó que el problema que existe en la salud es la consecuencia de una problemática social, donde debe identificarse la causa del problema.

“El problema de salud es una consecuencia de una problemática social. Los pacientes que van a los establecimientos son las consecuencias de los problemas, el hospital está recibiendo las consecuencias del problema”.

Indicó que el problema no es el servicio de salud, “el servicio coge las consecuencias del problema que es el mal vivir, de no respetar las normas, y si no identificamos el problema no vamos a detectar la causa”, aseveró.

Desmintió las acusaciones de algunos familiares de pacientes que alegan mala atención.

“Es indignante y una falta de respeto a los trabajadores de salud, sabemos lo que es perder a un ser querido, pero no podemos llegar al extremo”, se indignó.

Indicó que se siente apenado, “envió las condolencias a los familiares de este señor que ha fallecido, pero su familia actuó de manera incorrecta”. Acotó.

Confirmó que estamos en una crisis grave del sector salud, además, informó que hay recurso humano insuficiente.

“Sabemos muy bien, a veces creen que no estamos haciendo nada, yo corrijo la palabra colapso”, afirmó.

Finalmente rechazó que estuviera cobrando para entregar paciente a familiares, pidió que no se siga desinformando y desacreditando la institución.

Lea También:

Familiares de fallecido por COVID-19 agreden a médicos de EsSalud