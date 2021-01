Antes de la pandemia, en Huánuco el metro cúbico de oxígeno medicinal costaba 17 soles, entre el 16 de marzo a julio del 2020 se incrementó a 22. Es decir cinco soles más en apenas cuatro meses. En la actualidad, en plena segunda ola del COVID-19, se vende a 25 soles, en la única droguería ubicada en el jirón Túpac Amaru n. º 228, en Amarilis. Aquí antes funcionaba un local de Linde Gas.

“El precio subió y no sabemos por qué”, cuestionó una señora que esperaba ser atendida. “Por el llenado de un balón de 10 metros cúbicos pagamos 250 soles, y eso solo alcanza para seis horas. ¿De dónde sacaremos tanto dinero?”, se preguntó.

Pacientes desesperados por escasez

La escasez de oxígeno en hospitales y centro de salud de Huánuco, ocasiona que los desesperados pacientes y sus familiares acudan a las empresas privadas para comprar este medicamento. Los balones de oxígeno formaban una larga fila en ambos lados de la cuadra, mientras que sus dueños observaban desde la acera del frente, comentando entre ellos el sufrimiento que pasan para conseguir el remedio gaseoso.

Varias de las personas que esperaban atención , y que evitaron brindar su identificación, comentaron que se ven obligados a comprar gas de un local privado. “El Gobierno regional hizo una compra inútil de una planta generadora de oxígeno desde Portugal y que ahora no produce lo que anunciaron”, acotaron.

Asimismo, indicaron que sus familiares son víctimas del COVID-19, pero que no les llevan a ningún centro hospitalario de la ciudad, porque temen que puedan morir. “He decidido tratar a mi pariente en mi casa y con servicio particular de un médico y enfermero. En los hospitales lo matan, porque no hay especialistas”, comentó una señora que también hacía su cola para comprar oxígeno.

Lea también:

Minsa implementará 65 plantas de oxígeno medicinal en todo el país