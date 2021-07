El surf debuta en Tokio y Perú tiene a dos grandes

El surf debuta este verano en Tokio 2020, Perú tiene a dos grandes bazas, entre ellos, Lucca Mesinas y Daniella Rosas. 13 latinoamericanos tomarán parte del histórico momento.

Los tablistas Lucca Mesinas, Daniella Rosas, se preparan incansablemente para afrontar los próximos Juegos Olímpicos, donde el surf fue incluido por primera vez en la historia de este evento.

Lucca Mesinas

Oriundo de Máncora, al noroeste de Perú, Mesinas montó sus primeras olas a los siete años gracias a sus padres, quienes practicaban surf. A los diez años comenzó a competir a nivel nacional y no paró. Ahora, con 25 años, es una de las más prometedoras y ascendentes figuras del surf mundial.

“Como todos en Perú conocen, en el norte hace buen sol y hay buenas olas para hacer surf. Desde pequeño mis papás me metieron a este deporte, y era lo único que hacía. Era mi casa, el colegio y la playa. Todo el día estaba dentro del mar y eso me ayudó”, explicó el surfista en una entrevista a El Tiempo.

La primera competencia de Mesinas fue a los 10 años en la categoría Sub-10 en un Campeonato Nacional y terminó en el segundo lugar. Desde ese momento no dejó de participar y en la actualidad se dedica al cien por ciento al surf.

“Terminé la secundaria y me dediqué por completo a este deporte. En mi modalidad (tabla corta) hay muchos torneos y tengo entre 20 y 25 competencias al año por todo el mundo. Para mí es imposible estudiar y, al mismo tiempo, enfocarme en el surf”, dijo.

En los Juegos Panamericanos, el surfista se enfrentó en una dramática competencia por el oro contra el argentino Leandro Osuna.

“El triunfo me ha motivado muchísimo para lo que viene en los Juegos Olímpicos. Espero traer algo histórico para el Perú”, señaló.

Daniella Rosas

Tiene sus raíces ligadas al surf. “Comencé a los siete años. Mi tío y mis primos me enseñaron. Hubo un corte importante luego de unos años, ya que lo tomaba como un hobby. Pero todo cambió cuando viajé a Máncora por dos años. Ahí me regalaron una tabla porque no había nada más que hacer. Terminaba el colegio e iba a surfear todos los días”, explicó en una entrevista con El Comercio de Perú. Y ya no ha parado.

Fue precoz en sus logros. Con sólo 15 años ya participó en los ISA World Surfing Games de 2017, donde acabó en novena posición. Además, la oportunidad de revancha por la derrota de 2018 ante Hennessy le llegó pronto porque en 2019, de nuevo en Lima y esta vez en los Juegos Panamericanos, ganó la medalla de oro.

Aunque todavía no ha llegado al Championship Tour, Rosas llama a las puertas de la élite del surf, como demostró con su cuarto puesto en los recientes ISA World Surfing Games de 2021 que se disputaron en El Salvador.

Rivales

Ambos tienen rivales. En categoría masculina, el peruano Lucca Mesinas y el argentino Leandro Usuna. En categoría femenina, la peruana Daniella Rosas y la costarricense Brisa Hennessy.

Leandro Usuna

La pasión por este deporte, en el caso de Usuna, también comenzó a temprana edad. Nacido en Mar del Plata, en 1984, a los ocho años se mudó a Estados Unidos, con su familia, y allí aprendió todo sobre la vida de un surfista.

Tanto Usuna como Mesinas son figuras del surf latinoamericano y eso buscarán demostrar en los Juegos de Tokio 2020.

El argentino es dos veces campeón de los ISA World Surfing Games (2014 y 2016), olas que Mesinas ha sabido dominar a su manera, como campeón por equipos en 2016.

Para sumar títulos y podios a sus vitrinas también han tenido que enfrentarse entre ellos como en los ISA World Surfing Games de 2016 o los Juegos Panamericanos de Lima 2019 (clasificatorio a Tokio 2020).

Brisa Hennessy

Hennessy es de madre hawaiana y padre californiano, pero cuando llegó el momento de elegir bajo qué bandera quería competir, eligió Costa Rica, el país en el que pasó los primeros nueve años de su vida. Fue allí, en Matapalo, un cabo situado en el extremo sudeste de la península de Osa, donde nació y aprendió a montar las olas. Sus padres dirigían una escuela de surf y para ella fue algo natural. “Nací en el océano”, dijo en una entrevista exclusiva con Tokio 2020.

El primer gran éxito internacional de Brisa Hennessy representando a Costa Rica fue el oro en el Panamericano de Surf de 2018, el primero para su país en un campeonato de este tipo. La surfista tica se impuso en la final a Mimi Barona (Ecuador), Chelsea Tuach (Barbados)… y Daniella Rosas, que competía en casa, Perú.

Fue el año del salto definitivo a la élite de Brisa Hennessy, que desde 2019 compite en el Championship Tour de la World Surf League, que reúne a las mejores especialistas del planeta. Un gran logro que, sin embargo, le llevó un tiempo asimilar.

“Es mucho. Definitivamente hubo un tiempo en el que me sentí un poco abrumada. No tenía mucha confianza en mí misma. Pero me di cuenta de lo importante que es ser fiel a ti mismo, no preocuparte por nadie más y concentrarte en lo que quieres hacer y cómo puedes mejorar. En definitiva, ser la mejor versión de ti misma”, dijo a Tokio 2020.

El surf se estrena en Tokio y Perú tiene quien los represente

El surf será uno de los 33 deportes que estarán presentes en Tokio 2020. Será el estreno Olímpico de esta disciplina, donde se espera la excelente participación de estos dos destacados jóvenes peruanos que aspiran ganar en dicha modalidad; lo han demostrado hasta el momento y es por eso van a la olimpiadas. El surf debuta en Tokio y Perú tiene quien los represente muy bien.

Inicio de las olimpiadas

El torneo Olímpico de surf se celebrará del 25 de julio al 1 de agosto de 2021. La competición de surf de Tokio 2020 se celebrará en la Palya de Surf de Tsurigasaki, un lugar que atrae a numerosos surfistas cada año en el litoral del Pacífico de la prefectura de Chiba.

Sigue todas las noticias deportivas destacadas por Diario Ahora