El Sutep le pide cumplir su palabra a Castillo

El secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Sutep, profesor Guillermo Portal García, pidió al presidente Castillo que cumpla su palabra, cuando ofreció una mejor remuneración para los docentes. Como se sabe, Castillo prometió asignar el 6% del presupuesto del PBI al magisterio. Y si a alguien, Pedro Castillo tiene que agradecer de haber salido presidente, es justamente a los docentes.

La realidad que se vive en todo el país es que se tienen colegios en mal estado, como por ejemplo, el Centro Educativo emblemático Sánchez Gavidia, que penosamente, se está cayendo a pedazos. Sus paredes destrozadas, sin puertas, sin pisos, etc.

Debemos señalar que Guillermo Portal es sumamente valiente al afirmar que el presidente Castillo, está destruyendo al país. Primero, dividió al Sutep, organismo sindical que fue utilizado para su campaña y posteriormente, ser elegido presidente de la República. Ahora, los maestros se sienten traicionados, porque​​ ninguna de las promesas de campaña ha cumplido. Muchos de los docentes, hasta tienen vergüenza de decir que votaron por Castillo.

El docente sigue no siendo reconocido, sigue ganando poco, las escuelas, ni qué decir.

Portal García le pide a Pedro Castillo, que ya no divida más al magisterio. Desgraciadamente, todos ellos fueron traicionados, solo fueron promesas de campaña… Castillo no solo traicionó a sus colegas, sino también, a su mismo partido, Perú Libre, que lo llevó al poder.

Castillo también formó su propio partido político, al parecer tiene la visión de volver a ser presidente. ¡Dios nos libre!

Los defensores de Castillo, apelan a que el Congreso no lo deja trabajar, que todo es vacancia, etc., no se puede negar, la pelea entre Ejecutivo y Legislativo es constante y no culminará. Sin embargo, eso no es excusa para tomar continuamente decisiones erradas, como la elección de ministros cuestionados, suspicaces asesores, reuniones ilícitas y otras irregularidades.

Las acciones de Castillo, únicamente, enturbian su gobierno, lo manchan. El profesor Portal señala también que ese pueblo que es mencionado permanentemente por Castillo, está decepcionado, ya no le cree. Basta con solamente ver el porcentaje de aceptación y apoyo que tiene a nivel nacional.

Este raciocinio es valedero. Este pueblo ya se dio cuenta de la triste realidad, aunque demasiado tarde.

Ojalá que Castillo cumpla con algunas de sus promesas. Específicamente, al magisterio se lo debe.