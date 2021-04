Elecciones 2021: por qué es necesario ir a votar con doble mascarilla

Este domingo en las elecciones 2021 el país experimentará una movilización multitudinaria de votantes dirigiéndose a su centro de votación, razón por la que debemos reforzar nuestros cuidados contra el coronavirus, comenzando por el uso de doble mascarilla, recomiendan expertos de salud pública.

“Como hemos visto en las últimas semanas, los casos de infección por covid-19 han aumentado, los hospitales están llenos, las UCI ni qué decir. Entonces, ante el aumento de casos de esta segunda ola, que aún no desciende, solo queda las medidas de prevención, que han dado resultados favorables: el uso de mascarilla, el distanciamiento social, el lavado de manos y evitar los espacios cerrados”, detalló Luis Pampa, del Instituto Nacional de Salud (INS).

El experto de la Unidad de Intervenciones Estratégicas del INS detalló que se ha demostrado que las mascarillas de tela no logran protegernos al 100% contra al nuevo coronavirus, ante lo que sugiere usar dos cada vez que salimos de casa, como ocurrirá este domingo para ir a nuestro centro de votación.

Lo ideal, dijo, es usar una quirúrgica primero y sobre ella una mascarilla de tela, con lo cual se incrementa la barrera ante posibles rastros del coronavirus en el ambiente.

Para que esta protección sea eficiente, pidió a los ciudadanos ser muy escrupulosos en verificar si las mascarillas que usan cumplen las siguientes tres características:

Que no se mueva del rostro

“Toda mascarilla tiene tres características sin las cuales deja de ser efectiva: la cobertura, la filtración y la adherencia. Sin ellas el nivel de protección se reduce”.

Para lograr una buena cobertura, la mascarilla debe ir por encima del tabique nasal y llegar hasta la barbilla, cubriendo nariz y boca.

“Una mala mascarilla es la que sube, se baja, muestra la nariz o la boca. Allí no hay eficacia contra el covid-19”.

La segunda característica es la adherencia, que es la facultad de quedarse fija, pegada a la cara. Para eso tienen unas ligas que se enganchan en las orejas o cabeza y así ajustarla hasta lograr que no se mueva para nada mientras la lleva puesta.

“Eso permite que no exista un espacio entre la mascarilla y el rostro. Algunas incluso tienen un plastiquito cerca a nariz para ajustarla mucho más y evitar que se filtren algunas partículas”.

La buena filtración es la tercera característica fundamental que debe tener su mascarilla y se logra gracias a la capa protectora que nos cubre nariz y boca. Esta impide que atraviese cualquier virus o patógeno.

Las de tela solo protegen el 40%.

Luis Pampa indica que estas tres características difícilmente se encuentran en una mascarilla de tela, pero sí en una quirúrgica, la que se venden por lo general a un sol en las farmacias.

“Para los que siguen usando solo mascarilla de tela hay que recordarles que estas no ofrecen buena protección, no es suficiente. Algunos estudios indican que la mascarilla de tela tiene una capacidad de protección de solo el 40%; por esta razón, es necesario reforzarla con una mascarilla quirúrgica debajo”.

Las únicas mascarillas que pueden usarse solas son la N95 o KN95, debido a que están elaboradas con material mucho más resistente y su ajuste es superior frente a las otras. Al adherirse o pegarse por completo al rostro, su nivel de protección es mayor. Para que estos beneficios perduren, es importante no moverla ni manipularlas con la mano mientras las tengamos puestas.

Recordó que, si una persona tienen ganas de toser o estornudar, debe hacerlo con la mascarilla puesta para evitar diseminar partículas contaminantes al ambiente. Sobre la vida útil de la mascarilla quirúrgica, dijo que dependerá mucho de cuánto tiempo se emplee. Si es solo por horas podría durar por varios días.

Nada de saludar con la mano

El especialista del INS recordó que este domingo en las elecciones 2021 habrá mucha gente en la calle, por lo que debe procurarse caminar o transitar por sitios despejados, evitando el tumulto de gente.

“Hay que evitar los lugares con cola, donde no haya distanciamiento, donde no se respete el distanciamiento de mínimo dos metros entre persona y persona. Se debe buscar un dispensador de alcohol o agua y jabón para lavarse las manos. Deben evitarse los espacios cerrados”.

Si camino a mi centro de votación o dentro de él nos reencontramos con amigos o vecinos, aconseja evitar el contacto físico con alguno de ellos y saludar únicamente a la distancia. La misma conducta debe tenerse con los miembros de mesa, a quienes tampoco debe saludarse con la mano para evitar cualquier contagio.

No acudir con síntomas

Ante la eventualidad de que algunas personas, días antes de los comicios, presenten síntomas asociados a la infección del COVID-19, Luis Pampa sugirió no acudir a votar y aislarme inmediatamente para evitar contagiar a otros, comenzando por su propia familia.

“Si bien muchos pueden decir que son alérgicos, las características de la alergia son muy claros y básicamente tiene estornudos por las mañanas, pero es algo que desaparece en el resto del día. Nunca estarán estornudando todo el día”.

Consideró que alguna persona tiene fiebre, tos, estornudos, malestar general, dolor de cabeza, deposiciones líquidas relacionadas a estos síntomas no debe acudir a trabajar, no debe estar en la calle, ni en el centro de votación. Desde el minuto uno de síntomas relacionados al COVID-19 las personas deben aislarse hasta realizarse una prueba de descarte.

“Imagino que ONPE ya debe haber desarrollado estrategias para que una persona asintomática o sintomática no asista al lugar de votación. Ya tendrá sus excusas pertinentes, se hará su prueba para ver si tuvo o no tuvo covid-19 y puede presentarla como justificación de no haber votado”.

Consideró que votar es un deber cívico, pero también es un deber cívico cuidarnos frente al COVID-19.

