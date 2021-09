Así como en Sudamérica y en el resto del mundo, en Europa se llevó a cabo una fecha más de las Eliminatorias del Mundial Qatar 2022 programada por la FIFA.

La jornada fue de infarto. Cristiano Ronaldo es el máximo goleador de la historia de las selecciones con 111 tantos. Sus dos tantos ante Irlanda le dieron los tres puntos a su equipo. Portugal es puntero del Grupo A.

Suecia de local derrotó a España por 2-1 remontando el marcador, ya que los españoles ganaban hasta los últimos minutos. Suecia es puntero y España segundo en el Grupo B.

Italia de local no pudo con Bulgaria e igualaron 1-1. No obstante, Italia es cómodo líder del Grupo C.

Francia comenzó perdiendo ante Bosnia-Herzegovina, pero logró empatar con gol de Griezmann. Los galos son punteros del Grupo D con un punto de ventaja sobre Ucrania.

Inglaterra, Alemania, Bélgica y Dinamarca no tuvieron problemas para ganar sus respectivos compromisos y a la vez son líderes de sus respectivas series.

Este fin de semana se disputará otra fecha de la Eliminatoria europea.