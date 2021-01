En veremos realización de la Copa América 2021

Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor y vicepresidente de la Federación Colombiana de Fútbol, comunicó que por el momento no se sabe si se disputará la Copa América, “no tenemos confirmación de que se vaya a jugar”.

Las declaraciones de Jaramillo son porque la Conmebol ya suspendió el Sudamericano Sub 20 que iba a disputarse en Colombia en febrero.

“La Copa América sin público no es viable para la Conmebol. Público es público, no un aforo de 4.000 personas, porque tampoco dan los números. Tenemos que estar pendientes de la decisión de la Conmebol, y esa decisión puede ser que no haya Copa América”, declaró Jaramillo.

Sin embargo, desde el organismo que preside Alejandro Domínguez, aseguraron que “la idea siempre es jugar. Deportivamente, la idea de jugar es muy importante, incluso sin público”.

Asimismo, Gonzalo Belloso, Secretario General Adjunto de Fútbol y Director de Desarrollo de la Conmebol, expresó a un medio internacional: “La Copa América se va a hacer, y la proyección es para hacerla a full, en caso de que esté la vacuna contra el coronavirus. Y en otro caso, también la proyectamos con la posibilidad de que sea con un 30-40% de capacidad en las canchas, como se está usando en otros lugares en que se está compitiendo”.