Eugenio Villavicencio Hurtado, director de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Huánuco, anunció que las instituciones educativas de su jurisdicción no están aptas para el desarrollo de clases semipresenciales, tal como lo anunció el Ministerio de Educación. “En Huánuco están priorizados 300 centros educativos de las zonas rurales”, precisó.

El maestro comentó que la semipresencialidad en las escuelas de Huánuco podría iniciarse en el segundo semestre y no el 19 de abril. Esto, por el incremento de los contagios con la COVID-19 en las últimas semanas. “No podemos iniciar la semipresencialidad. Sería una irresponsabilidad”, apuntó.

Adelantó que la Dirección Regional de Educación emitirá una normativa de ámbito local para uniformizar el proceso de inicio de las clases semipresenciales. Asimismo, dijo que las condiciones de salubridad no están dadas en los centros educativos para el inicio de las clases a través de esa modalidad.

“Las instituciones educativas no tienen hasta ahora los equipos de higiene, lavamanos, alcohol gel ni mascarillas. Además, no hay vacunas para los maestros, porque no están priorizados en esta etapa. Asimismo, no podemos enviar a los educadores a las escuelas y exponerlos a la enfermedad”, explicó Villavicencio.

