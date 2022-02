Escuelas y colegios sin mobiliario

Un claro ejemplo de institución educativa en nuestra región que no tiene material mobiliario es el Colegio Industrial Hermilio Valdizán. Curiosamente, a pesar de que pronto va a inaugurar su nueva infraestructura, no se consideró en el proyecto de ejecución la implementación del mobiliario del colegio. Es decir, los docentes no tendrán escritorio ni los escolares carpetas para estudiar.

Importante recordar, que esta culminación de obra se realiza después de casi cinco años de problemas y dificultades, tanto por el lado de las empresas ejecutoras como por parte del Gobierno Regional de Huánuco. Salvo la última empresa constructora que asumió la ejecución y ha culminado satisfactoriamente la infraestructura.

La construcción se inició en la gestión de Rubén Alba, considerado uno de las más ineficientes autoridades que ha tenido el departamento de Huánuco. Tristemente, no ha dejado ninguna obra emblemática en los cuatro años de su nefasta gestión. Salvo escándalos de corrupción y sobrevaloraciones.

De acuerdo con el director regional de educación Alcides Mallqui, los directores de colegios tienen enorme responsabilidad al momento de realizar los proyectos de reconstrucción o mantenimiento de sus respectivas instituciones educativas. Significa que ellos mismos deben de estar constantemente preocupándose y supervisando la realización del expediente técnico para que todo salga bien y no falte nada, pues de lo contrario, suceden este tipo de eventos como el del colegio HV.

Tengamos en cuenta, que si estas carencias suceden en capitales de provincia, imagínense ustedes los enormes retos que los docentes y directores de escuelas tienen que pasar en las zonas rurales. Es atroz, las carpetas, mesas y bancas están podridas por los años de vida. Muchas han sido destruidas por las polillas, peor aún, teniendo en cuenta que no se ha seguido una vigilancia y un mantenimiento del mobiliario debido a la pandemia. Es muy probable que las escuelas allá en estados sin vigilantes, sin director ni profesores, todos en sus hogares cuidándose de la COVID.

Tenemos la esperanza de que el actual ministro de Educación, Rosendo Serna, habiendo trabajado muchos años como director regional en esta jurisdicción y conociendo nuestra realidad, priorice esta región para que se pueda cubrir gran parte de sus necesidades. Sabemos que no se pueden solucionar todos los problemas en tan corto tiempo, pero sí se pueden solucionar muchas carencias esenciales.

Es una oportunidad única para él y para el departamento. Su posición como ministro le permite tomar las decisiones que pueden transformar la educación a nivel nacional y por supuesto, de esta región. La población ya no cree en palabras y promesas, se necesitan hechos.