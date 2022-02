La vacuna contra la COVID-19 ha logrado el efecto para lo que fue creada y esto se evidencia en la disminución de la cantidad de fallecidos, no solo en el Perú, sino a nivel mundial, manifestó el especialista en medicina Erwin Bauer Ormaechea.

“Con el virus estamos caminando desde del 2020, 2021 y parte del 2022 y no hemos entendido mucho todavía. Felizmente en poco tiempo se hizo una vacuna que se está utilizando y sí ha logrado su efecto. Si recuerdan la cantidad de muertos que aumentaban en forma acelerada en el año 2020, en el 2021 con la segunda y tercera ola en otros países, esto ha matado demasiadas personas y nos acercamos a los 6 millones de fallecidos a nivel mundial”, dijo.

Ormaechea destacó que a pesar de que siguen muriendo personas, la vacuna ha demostrado que ha detenido la enfermedad, la gravedad y la mortalidad.

Asimismo, enfatizó que la cantidad de dosis que se puedan llegar a aplicar dejarán un alto nivel de conciencia sobre la importancia de estar vacunados y protegidos.

“En cuanto a la tercera o cuarta dosis este es un modelo que ya no es científico, sino pragmático, la tercera dosis no tiene más base que la de despertar el sistema inmunitario como sucede con otras vacunas y algunas personas lo van a necesitar como los diabéticos, los obesos o los que tienen otras enfermedades”, sostuvo.

Por otra parte, aseguró que la población debe evitar escuchar mensajes sin ninguna base científica que solo buscan poner en riesgo la salud de todos.

“Lo que debe pensar la gente es que, si una primera y segunda dosis nos ayudó, una tercera, cuarta o quinta nos va a fortalecer más y se siguen con más dosis entonces quiere decir que se la cultura de vacunarse cada año y eso es beneficioso no podemos estar escuchando propagandas que no son científicas, hay gente que solamente quiere figurar en un portal de internet no nos podemos dejar llevar por eso”.

Finalmente, exhortó a toda la población huanuqueña a cumplir con su esquema de vacunación porque es la única manera de poder seguir ganándole la batalla a este virus.