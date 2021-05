Esposa de Pedro Castillo: “Me indigna que lo llamen terrorista”

Liliana Paredes, esposa de Pedro Castillo candidato presidencial de Perú Libre, fue entrevistada para un documental y señaló que estudió con él y lo conoce desde niño, precisó que está en desacuerdo con los comentarios que afirman una supuesta vinculación con el terrorismo.

“A mí me indigna como su esposa que soy de José (Pedro Castillo); me indigna que la gente le esté tildando que es terrorista, que es comunista. Aparte que me indigna, yo siento mucha lástima por esas personas porque ellos no saben cómo es él”, dijo.

Del mismo modo mencionó que cuando él recibe esos ataques, ella le aconseja diciéndole que no le preste importancia, pues no tienen cómo probar lo que afirman.

“Yo a mi esposo le digo que no se preocupe porque son cosas que no es cierto y nunca van a probar nada porque él es una persona buena, es una persona honesta, y Dios sabrá que es lo que hace con esas personas que le han tildado a él. Yo lo dejo solo en manos de Dios”, agregó.