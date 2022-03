Este jueves se completa la primera fecha

Los tres partidos que no se jugaron el domingo por la primera fecha de la Liga de Huánuco, debido a que la prefecta ordenó el desalojo del estadio, se disputarán este jueves. Así lo informó el presidente de la Liga Yonel Solano Aldecoa.

Solano informó a Ahora Deportes que ayer sostuvo una reunión con la prefecta Edith Ramírez Calero, a quien le explicó la situación y aclaró todo lo relacionado con los espectáculos deportivos. Señaló que llegaron a un acuerdo para que otorgue la autorización, y que en adelante el campeonato se juegue sin inconvenientes, y más aún, la Policía Nacional también apoyará en el desarrollo del campeonato.

“La señora prefecta me dijo que no estaba enterada de las normas en materia deportiva y me pidió que la apoye en ese aspecto a fin de que no se equivoque como le ocurrió el domingo. Asimismo, me otorgó autorización hasta el final del campeonato. Le agradezco por su compresión”, dijo Solano.

Los tres partidos suspendidos el domingo se jugarán este jueves a partir de las once de la mañana, tal como estaba programado.