La plataforma de referencia importante nos trae una gama de películas para no pararse del sofá. Estrenos Netflix: julio impactante.

La calle del terror (Parte 1): 1994

Estreno: 1 de julio

País: Estados Unidos

Protagonistas: Kiana Madeira, Olivia Welch, Benjamin Flores Jr., Julia Rehwald, Fred Hechinger, Ashley Zukerman, Maya Hawke, Darrell Britt-Gibson, Jordana Spiro, Jordyn DiNatale, Jeremy Ford.

Trama: un grupo de amigos adolescentes se encuentra por accidente con la antigua fuerza malvada responsable de una serie de brutales asesinatos que han asolado su pueblo por más de 300 años. Shadyside nos da la bienvenida.

Estreno: 1 de julio

País: Estados Unidos

Trama: dictadores, guerreros y estadistas luchan por el poder en esta historia fantástica, basada en el famoso videojuego del mismo nombre y en el Romance de los Tres Reinos.

Warcraft: El primer encuentro de dos mundos

Estreno: 1 de julio

País: Estados Unidos

Trama: Humanos y orcos se enfrentan después de que los guerreros de Draenor llegan a Azeroth a través de un portal. Película fantástica basada en el famoso videojuego homónimo.

Cazafantasmas

Estreno: 1 de julio

País: Estados Unidos

Trama: los fantasmas pululan por Manhattan, y cuatro mujeres inteligentes forman una brigada de eliminación de lo paranormal para detener el apocalipsis.

El bebé de Bridget Jones

Estreno: 1 de julio

País: Estados Unidos

Protagonistas: Renée Zellweger, Colin Firth, Patrick Dempsey, James Callis, Celia Imrie, Sally Phillips, Nick Mohammed, Joseph Harmon, Emma Thompson, Jill Buchanan, Attila G. Kerekes, Shonn Gregory, Perry Burke.

Trama: la eterna soltera está embarazada a los 43. Tendrá que ver si está lista para ser madre… y quién es el bendito padre.

Como la vida misma

Estreno: 1 de julio

País: Estados Unidos

Trama: una historia de amor que se extiende a lo largo de varias generaciones y continentes, conectada por un único y doloroso suceso cuyos resultados nadie podría anticipar.

La belleza y el enigma

Estreno: 2 de julio

País: India

Protagonistas: Taapsee Pannu, Vikrant Massey y Harshvardhan Rane.

Trama: una mujer que anhela vivir como una heroína literaria se ve envuelta en el asesinato de su esposo. ¿Encontrará las piezas de su inocencia o se perderá entre el caos de los muchos capítulos de la novela de su vida?

La 8.ª noche

Estreno: 2 de julio

País: Corea del Sur.

Protagonistas: Lee Sung-min, Park Hae-Joon, Kim Yoo-jung.

Trama: llega una batalla de vida o muerte de ocho días para evitar la ruptura del sello que contiene lo que allí yace dormido. Porque una vez despierto, hará de todo para sembrar caos en este mundo.

Robin Hood: Orígenes

Estreno: 2 de julio

País: Estados Unidos

Trama: Un ladrón cansado de la guerra se hace pasar por un frívolo playboy. Mientras éste lidera en secreto una revuelta contra el malvado sheriff de Nottingham.

Igor Grom contra el Doctor Peste

Estreno: 7 de julio

País: Estados Unidos

Trama: ante el caos que desata una ola de homicidios a manos de un justiciero enmascarado, el renegado detective Grom y su novato compañero son los únicos que pueden detenerlo.

Feliz día de tu muerte 2

Estreno: 8 de julio

País: Estados Unidos

Trama: después de sobrevivir su muerte un sinnúmero de veces, una mujer se ve atrapada nuevamente en un bucle temporal. Pero ahora sus amigos también son víctimas.

La calle del terror (Parte 2): 1978

Estreno: 9 de julio

País: Estados Unidos

Protagonistas: Sadie Sink, Emily Rudd, Ryan Simpkins, McCabe Slye, Ted Sutherland, Jordana Spiro, Gillian Jacobs, Kiana Madeira, Benjamin Flores Jr., Ashley Zukerman, Olivia Welch, Chiara Aurelia, Jordyn DiNatale.

Trama: es el año 1978 en el pueblo de Shadyside. Los chicos disfrutan de las vacaciones de la escuela y las actividades del Campamento Nightwing están a punto de comenzar. Pero, cuando otro residente de Shadyside es poseído por un inexplicable deseo de matar, la diversión veraniega se convierte en una horripilante lucha por sobrevivir.

Aquel verano

Estreno: 9 de julio

País: Estados Unidos

Trama: durante unas vacaciones de verano en un pueblo costero, Deniz, un chico de 16 años, busca el afecto de su amor de la infancia y se involucra en un triángulo amoroso.

Cómo me convertí en superhéroe

Estreno: 9 de julio

País: Estados Unidos

Trama: en un mundo de humanos y superhéroes, un solitario policía y una detective brillante se unen para desentrañar una oscura trama para extraer superpoderes.

Penguin Bloom

Estreno: 12 de julio

País: Estados Unidos

Trama: mientras lidia con las consecuencias de una desgarradora tragedia, una madre encuentra esperanza y un propósito en una urraca herida. Basada en una historia real. Estrenos Netflix: julio impactante.

La clásica historia de terror

Estreno: 14 de julio

País: Estados Unidos

Trama: uno a uno, los pasajeros de un autobús son asesinados de manera ritual en esta historia plagada de referencias al terror clásico, con todo el gore que el género amerita. Estrenos Netflix: julio impactante .

Red Privada: ¿Quién mató a Manuel Buendía?

Estreno: 14 de julio

País: México

Trama: a más de 35 años de su muerte, este proyecto reúne las voces de distintos personajes contemporáneos a Buendía, a través de los cuales se mostrará su obra y cuyos testimonios harán que surja la pregunta de ¿quién mató a Manuel Buendía y por qué?

El par perfecto

Estreno: 15 de julio

País: Indonesia

Trama: Saski, una bloguera de moda, entra a una tienda de Bali en busca de los zapatos perfectos para una gran fiesta, pero, sin darse cuenta, termina alterando su destino.

Mi amiga Amanda

Estreno: 15 de julio

País: Estados Unidos

Trama: TJ y Amanda son amigos cercanos que viven todo juntos, pero, a medida que sus mundos cambian y evolucionan, el vínculo que los une es lo único que permanece intacto.Estrenos Netflix: julio impactante.

La calle del terror (Parte 3): 1666

Estreno: 16 de julio

País: Estados Unidos

Protagonistas: Kiana Madeira, Ashley Zukerman, Gillian Jacobs, Olivia Welch, Benjamin Flores Jr., Darrell Britt-Gibson, Sadie Sink, Emily Rudd, McCabe Slye, Julia Rehwald, Fred Hechinger, Jordana Spiro, Jordyn DiNatale.

Trama: el origen de la maldición de Sarah Fier finalmente se descubre cuando el rompecabezas de la historia logra completarse una noche que cambiará para siempre la vida de los residentes de Shadyside.

Sueño mortal

Estreno: 16 de julio

País: Estados Unidos

Trama: tras sumarse a un experimento neurocientífico que no funciona como esperaban, cuatro estudiantes insomnes deberán encontrar una salida antes de que sea demasiado tarde.

Trollhunters: El despertar de los titanes

Estreno: 21 de julio

País: Estados Unidos

Trama: Después de los sucesos de la trilogía de “Relatos de Arcadia”, los héroes de nuestra historia deben unirse para proteger a la humanidad de la malvada Orden Arcana, que usa su magia negra incontrolable para invocar titanes milenarios capaces de destruir el mundo.

La última carta de amor

Estreno: 21 de julio

País: Reino Unido

Protagonistas: Felicity Jones, Shailene Woodley, Callum Turner, Nabhaan Rizwan, Joe Alwyn, Ncuti Gatwa, Vilhelm Blomgren, Christian Brassington, Joakim Skarli, Ann Ogbomo, Alfredo Tavares, Manoj Anand, Xander Turian.

Trama: se centra en una ambiciosa periodista, Ellie Haworth (Felicity Jones). Descubre un puñado de cartas secretas de 1965 y, se dispone a resolver el misterio del romance prohibido que guardan esas líneas.

A medida que va descubriendo la historia de Jennifer Stirling (Shailene Woodley), esposa de un rico empresario, y Anthony O’Hare (Callum Turner), el periodista financiero que cubre las noticias relacionadas con él.

Ellie comienza a vivir su propia historia de amor, con el adorable y formal empleado del archivo (Nabhaan Rizwan), que la ayuda a rastrear más cartas.

El resort del amor

Estreno: 29 de julio

País: Estados Unidos.

Protagonistas: Christina Milian, Jay Pharoah, Sinqua Walls.

Trama: en esta comedia romántica, una aspirante a cantante pop (Christina Milian) acepta a regañadientes ir a hacer un show a un lujoso resort en la isla de Mauricio y se encuentra con que el evento es la boda de su ex. Aunque intenta que la novia, Beverly, no se entere de su anterior relación con Jason (Jay Pharoah), el flamante futuro esposo, Erica no puede evitar volver a sentir algo por él, incluso a pesar de todos los intentos del hermano del novio (Sinqua Walls) para evitar que vuelvan a enamorarse. Una historia de amor tierna y divertida que explora los lazos del amor y de la familia. Ahora bien: ¿Erica cantará en la boda de Beverly… o en la suya propia?

Cielo rojo sangre

Estreno: 21 de julio

País: Estados Unidos

Trama: un viaje en avión, un giro inesperado. Cuando un grupo de terroristas toma el control de la aeronave, una mujer que sufre una enfermedad extraña revela su oscuro secreto.

Fondeados

Estreno: 23 de julio

País: Estados Unidos

Trama: dos mileniales sin rumbo buscan financiamiento online para una plataforma de justicia social. ¿El problema? ¡Lo consiguen! Ahora resta un pequeño paso: ¡crear la app!

Kingdom: Ashin del norte

Estreno: 28 de julio

País: China

Trama: en este episodio especial de Kingdom, tragedia, traición y un hallazgo misterioso alimentan el hambre de venganza de una mujer que ha perdido su tribu y a su familia.

Bartkowiak

Estreno: 28 de julio

País: Estados Unidos

Trama: tras el fallecimiento de su hermano en un accidente de auto, un joven luchador se hace cargo del club familiar y pronto se da cuenta de que esa muerte no fue accidental.

Escuela nocturna

Estreno: 28 de julio

País: Estados Unidos

Trama: tres desertores escolares se enfrentan a un mar de desafíos cuando deciden obtener su diploma en una escuela de la que muy pocos se gradúan.

El último mercenario

Estreno: 30 de julio

País: Francia

Protagonistas: Jean-Claude Van Damme, Eric Judor, Miou-Miou, Patrick Timsit, Valérie Kaprisky.

Trama: Richard La Bruma Brumère, un exagente especial del Servicio Secreto francés devenido mercenario, vuelve al ruedo cuando a su hijo Archibald le quitan la inmunidad que le habían otorgado 25 años antes. La vida del joven está en peligro por una operación mafiosa y, para salvarlo, Richard tendrá que volver a comunicarse con sus antiguos contactos, unir fuerzas con una banda de jóvenes temerarios y lidiar con un excéntrico burócrata. Pero lo más difícil será encontrar la valentía para decirle a Archie que él es su padre.

El infierno

Estreno: 30 de julio

País: Estados Unidos

Trama: épica comedia negra cargada de violencia de los creadores de La ley de Herodes y Un mundo maravilloso, sobre el oscuro y cruel mundo del narcotráfico y sus protagonistas.

Star Trek: Sin límites

Estreno: 30 de julio

País: Estados Unidos

Trama: el capitán Kirk intenta evitar futuros ataques luego de que una alienígena vengativa destruyera la Enterprise y dejará a la deriva a la tripulación en un planeta perdido. Estrenos Netflix: julio impactante.

