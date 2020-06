Estudiantes de universidades no licenciadas ya pueden postular a Beca de Traslado

Los estudiantes de universidades públicas o privadas no licenciadas y de filiales desistidas de universidades públicas ya pueden postular al concurso Beca de Traslado, para continuar sus carreras en instituciones educativas licenciadas o en institutos elegibles.

El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación, informó que este año el concurso Beca de Traslado otorgará 4200 becas. En un inicio que se consideró 3200. A la fecha, en lo que corresponde al primer momento de postulación, ya se otorgaron 1419 becas.



El segundo momento de postulación está dirigido a estudiantes de 44 universidades no licenciadas, incluyendo los estudiantes de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, con buen promedio académico (mínimo medio superior) y con constancia de ingreso a una universidad licenciada o instituto elegible. La lista de las instituciones de educación superior elegibles está publicada en la página web.



“A diferencia del primer momento de postulación, en esta oportunidad podrán participar los estudiantes de las instituciones con licencia denegada que no hayan suscrito convenios con universidades licenciadas. El objetivo es mitigar el riesgo de deserción o interrupción de estudios de los jóvenes talentos de las universidades en mención”, señaló Ana Núñez, directora de la Oficina de Gestión de Becas del Pronabec.



Los estudiantes provenientes de universidades privadas no licenciadas, además, deberán acreditar condición de pobreza o pobreza extrema, la cual es consultada en el Módulo de Postulación, a través del Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh) del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).



Asimismo, podrán postular estudiantes de filiales desistidas de universidades públicas licenciadas. Para ello, deberán acreditar que cuentan con vacante para cambio a una sede o filial licenciada de su misma universidad.



La postulación, que ya inició y concluye el 30 de junio próximo, es a través del Módulo de Postulación ubicado en https://www.pronabec.gob.pe/beca-traslado/. Podrán volver a participar aquellos estudiantes que no fueron seleccionados en el primer momento de postulación.



Beneficios



La subvención de la beca cubre la admisión, alimentación, movilidad local, útiles de escritorio, alojamiento (cuando corresponda), matrícula, pensiones de estudio, inglés (solo para universidades), convalidación de cursos y costos administrativos de grado y/o titulación en carreras elegibles.



Para más información, consultar las bases en https://www.pronabec.gob.pe/beca-traslado/. Asimismo, pueden llamar a los teléfonos 0800- 00018 y 612-8230 o escribir por WhatsApp al 966 429 596.