Evalúan reorganización de autoridades de medicina de la Unheval

El rector de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán (Unheval), Guillermo Bocangel, manifestó que se acordó mediante una resolución, iniciar la implementación de las prácticas de las facultades de Medicina, Obstetricia y Odontología, de lo contrario, se procederá a proponer una reorganización de las autoridades de la Facultad.

“Ya el Consejo Universitario tomó una decisión y hemos dado un ultimátum a la Facultad. Si no hay la atención como se debe en cuanto a la implementación de las prácticas a los chicos y sus convalidaciones. Entonces se va a proponer a la Asamblea Universitaria la reorganización de esa Facultad”, dijo.

Bocangel señaló que la reorganización consta del nombramiento de tres docentes que dejarían sin efecto las facultades del decano y demás directores.

“Aquí hay un proceso que seguir. El proceso es que se presentó la documentación. Donde los jóvenes demuestran haber hecho una práctica avalada por docentes y si una o dos personas se oponen dentro de un consejo de facultad. Entonces hay que reorganizar. Esperaremos hasta el día miércoles, en caso de que no se dé. El día diez nosotros convocaremos a una asamblea universitaria para proponer esta reorganización”, aseveró.

Recordó que parte del retraso del inicio de las prácticas se debe a que los mismos centros de salud no aceptaban la presencia de estudiantes en los hospitales.

“Los estudiantes no empezaban la parte clínica porque los mismos centros de salud no aceptaban todavía la presencia de ellos. Asimismo, los médicos de la facultad no aceptaban las prácticas que algunos habían hecho en clínicas. Ante esto, se tomó la decisión que de acá a dos semanas comenzarán”, afirmó.

En cuanto al reinició de las clases de manera semipresencial, Bocangel recordó que se encuentran a la espera del presupuesto que otorgará el Estado para garantizar los protocolos de bioseguridad.

“Todo esto implica presupuesto. Tenemos conocimiento que el Estado va a aprobar presupuestos a todas las universidades peruanas para los protocolos debidos. Debemos ir normalizando algunos procesos para poder encaminar el regreso para la parte presencial que digamos sería para abril del 2022”.

Asimismo, recordó que no se debe bajar la guardia con respecto a los contagios de COVID-19 debido a que los casos siguen aumentando.

“Hay que tener cuidado, ya que en estos últimos días se ha incrementado el brote de la COVID a nivel nacional y aquí en Huánuco también. Por eso hay que tener mucho cuidado al momento de volver a la semipresencialidad. Ya tenemos algunas facultades como enfermería, obstetricia, medicina que han empezado la parte práctica de laboratorio de manera presencial. Pero siempre teniendo los protocolos establecidos y el cuidado respectivo”.

Por otra parte, aseguró que más del 80% de los trabajadores ya han regresado a la presencialidad.

“Contraloría les ha exigido saber qué han hecho y qué no, cuando están de manera remota, y debido a algunas fallas, han tenido que volver a la presencialidad. Esperamos que de aquí a diciembre todos puedan reincorporarse”, detalló el rector.