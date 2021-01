Luego de varios meses de haber salido de la Diresa, Fernando Ramos Maguiña, exdirector de Diresa, se pronunció respecto a la actual situación que vive la región por la pandemia del coronavirus. Manifestó que una de las causas principales es la inacción de las autoridades por no haber adoptado medidas oportunas durante los últimos meses del año pasado.

Además, dijo que el Comando Covid no cuenta con un plan de acción claro para contener el avance de la segunda ola en la región.

“Aún no estamos en el peor momento y por ello se hace necesario contar con una estrategia agresiva para hacer frente; no vi nada concreto en la última reunión, no hay ruta”, expresó.

El exdirector de Diresa manifestó que el más perjudicados con el virus es el personal de salud, debido a la irresponsabilidad de la ciudadanía y la ineficacia de las autoridades. Dijo que se debió prever el abastecimiento de oxígeno, plantas y balones, alegando que debió haberse trabajado antes del mes de diciembre, pero pese a ello no se actuó.

Acotó que apenas estamos en el inicio de la segunda ola del COVID-19 y exhortó a la población a cumplir con las medidas de seguridad.

