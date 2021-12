El consejero regional, Jaime Oliveira, solicitó al gobernador regional, Juan Alvarado, pronunciarse sobre los hechos irregulares suscitados en la red de salud de Puerto Inca, en los que el director de dicha institución ha sido cuestionado por presunto nepotismo y por el reciente accidente vial de una ambulancia.

“Al ver que nadie se pronuncia, que no sabemos los resultados hemos procurado la participación del procurador regional pero no tenemos respuesta alguna no sabemos por qué razón, no queremos pensar que se esté blindando un funcionario que está siendo quedar mal a una institución tan importante como es el sector salud”, dijo.

El consejero manifestó que este pronunciamiento debe darse lo más pronto posible para evitar que este tipo de hechos irregulares se continúen cometiendo.

“Nosotros no tenemos resultados por parte de nuestro gobernador regional muchos menos por parte del director regional de salud, queremos el pronunciamiento cuanto antes porque este director ha favorecido por un lado a su pareja sentimental y por otro lado tenemos este accidente de tránsito donde también está involucrada una odontóloga del centro poblado de Puerto Sungaro y el chofer”, indicó.

Asimismo, aseguró que en reiteradas oportunidades ha intentado comunicarse con el director de la red de salud de Puerto Inca, pero no contesta el teléfono.

“Por un tema de ética profesional, este funcionario debería dar un paso al costado y dar la posibilidad de que el gobernador regional designe a un profesional que sea de la zona y conozca la realidad de la salud de nuestra provincia, tenemos suficientes profesionales que pudieran asumir ese cargo, pero nosotros solamente recomendamos no tomamos decisiones y esperamos que el gobernador regional tome la mejor decisión a favor de la salud de nuestra provincia”.