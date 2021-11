El consejero Américo Cárdenas exigió a la fiscalía anticorrupción, avanzar en las investigaciones pertinentes al caso sobre valoraciones del puente Esteban Pavletich.

“No sé qué están esperando los organismos competentes para actuar, para intervenir sobre el caso de este puente. Nosotros ya hemos hecho denuncias en reiteradas oportunidades, no hacen caso a las peticiones que hacemos nosotros, el Consejo Regional”, indicó.

Cárdenas afirmó que pareciera que todas las instancias gubernamentales estuvieran manejadas por Juan Alvarado.

“Pareciera que la Fiscalía no trabajara de manera autónoma, de que todo estuviera manejado por el patrón del mal, pareciera que manejara todo a su antojo, todas las instancias gubernamentales de la región, porque no hay nada, no solamente es el puente, todas las obras están hechas una miseria”, dijo,

Asimismo, aseguró que espera que este proceso se resuelva a la brevedad posible y que no se tengan que esperar cinco o seis años.

“El Consejo Regional ya se pronunció sobre este tema, nosotros lo tenemos bien claro, el problema es que la Fiscalía Anticorrupción haga su trabajo, no es posible que uno coloca todos estos documentos ante ellos para que actúen inmediatamente y no lo hacen, a todos nos causa suspicacia saber el porqué este puente ha costado tres veces más que el puente del Señor de Burgos y San Sebastián”, afirmó.

Como se recuerda, el consejero Rolando Flores Martín, pidió abrir una investigación en contra del gobernador regional, Juan Alvarado Cornelio; el exgerente de Infraestructura, Denni Cuchilla y otros funcionarios del Gobierno Regional de Huánuco, por presunta colusión agravada y negociación incompatible.