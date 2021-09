Expiloto de motos español falleció de COVID-19 tras rechazar vacuna

Caro le resultó rechazar la vacuna contra el coronavirus al reconocido expiloto de motos español, Jorge Lis Ortega, pues falleció el pasado martes luego de haberse contagiado del mortal virus de la COVID-19, que le causó graves secuelas en su organismo y terminaron acabando con la vida del corredor de 46 años.

El expiloto, que al igual que su hermana Elena Lis era defensor de las teorías negacionistas del virus y que decidió no vacunarse contra el COVID-19, se contagió en julio pasado y días después fue internado en el Hospital La Fe de Valencia debido a las complicaciones respiratorias que le causó el virus en sus pulmones.

Sin embargo, tal como contó su hermana, Jorge se arrepintió de no haberse vacunado en el momento que era internado, del mismo modo, se lamentó de haber tomado una postura radical con respecto a la situación que viene generando el coronavirus en el mundo y España.

“Tengo miedo Elena, de que por haber sido un cafre ahora no podamos frenar esto. Esta semana ha sido de golpe una de mis mayores lecciones de vida. Pasar mucho tiempo en Twitter, etcétera me había radicalizado al extremo. Ojalá me hubiese vacunado”, le escribió el subcampeón de España en 125 cc en 1996 a su hermana.

Sin embargo, estas lamentaciones nada pudieron hacer para salvarle la vida, pues, días después, Jorge Lis fue inducido a coma debido a la gravedad de su salud y conectado a una máquina que oxigenaba la máquina fuera de su cuerpo, para provocar una rápida recuperación de los pulmones.

Murió peruano declarado “paciente cero” de la variante Delta en Córdoba



Aunque mostró mejoraría durante los 45 días que estuvo en coma, el virus lo terminó matando al corredor de motos que también incursionó en coaching y e edición de audiolibros.

“Este virus es así de traicionero: en cuestión de horas pasó de creer que pronto se iba de alta a complicarse con una gravísima neumonía bilateral”, recordó su hermana en redes sociales.

Jorge Lis pertenecía a los grupos que negaban la existencia del virus y relativizan sus efectos, cuyas teorías son muy difundido en redes sociales por presuntos gurús que presumían manejar información privilegiada, ayudados de datos económicos, científicos y sociales.