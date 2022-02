Ferretería estafa en venta de materiales a decenas de personas

Decenas de personas habrían sido estafadas con miles de soles, con el cuento de la venta de materiales de construcción en la ferretería “Ali”, ubicado en la avenida Universitaria n. 1148, Cayhuayna, en el distrito de Pillco Marca.

Los agraviados llegaron al departamento de Investigación Criminal (Depincri) para denunciar que en la ferretería “Alí”, pagaron grandes sumas de dinero por materiales de construcción que jamás les entregaron.

Carlos Cueva Montesillos (23) manifestó que el viernes acudió a dicha ferretería y pagó 21 500 soles, por 500 fierros de construcción, 500 bolsas de cemento, 200 kilos de alambre, entre otros materiales, los cuales debían ser entregados al día siguiente.

Explicó que el propietario del negocio se comprometió en llevar todos los materiales solicitados, hasta el lugar donde iba a ser construida la vivienda, la misma que se encuentra frente a la Unheval, a pocos metros de la ferretería, pero no cumplió.

“Cuando fui el sábado me dijo que el lunes a primera hora me lo llevaría. Hoy (ayer) estuve esperando, pero como no llegaba por eso fui nuevamente al local y encontré cerrado y había varias personas también esperando que les entreguen sus materiales”, manifestó el agraviado.

Por su parte, Joel Espíritu Noreña indicó que pagó 12 000 soles, por los materiales de construcción, de los cuales, a tanta insistencia le entregó sólo una parte y le faltaría la entrega restante por un valor de 7000 soles.

“Cuando fui a reclamar me dijo que no le habían llegado los materiales, entonces yo me molesté y le dije que me devuelva mi dinero porque necesitaba urgente los materiales y solo me devolvió para una cantidad de 30 bolsas de cemento, cuando yo le había pedido para 50 bolsas” explicó Espíritu Noreña.

Junto a los dos mencionados, denunciaron también, Nelvin Espinoza Naupay, pagó 8860 soles, el día 25 de enero 2022; Angélica Mirado Garay, entregó 5228 soles, el día 27 de enero 2022; Víctor Cori Villanera, 920 soles, por 40 bolas de cemento, pero tampoco les entregaron.

Los agraviados coincidieron en manifestar, que cuando iban a reclamar al negocio, les atendían distintas personas, y les decían que tenían que reclamar al mismo dueño. Cuando llaman a los números de celulares se encuentran apagados o no les responden.

Los hechos ya son investigados por la policía y la fiscalía para determinar la responsabilidad del propietario de la ferretería “Alí”, según la boleta, Ali Grijalva Montalvo.