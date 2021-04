Fiscal Domingo Pérez pide que se tomen medidas necesarias para que cesen agresiones de Keiko

El fiscal José Domingo Pérez envió un oficio al coordinador del equipo especial del caso Lava Jato, Rafael Vela, fiscal superior donde le pide que se tomen medidas necesarias para que cesen agresiones por parte de Keiko Fujimori, aspirante presidencial.

El fiscal sostiene que Fujimori lo ha amenazado y ha “incitado el odio” en su contra en el marco de la investigación en su contra.

“Se pone en su conocimiento para que la entidad -Fiscalía de la Nación- adopte las medidas necesarias para evitar prosigan y escalen los actos de amenaza, provocación, incitación al odio y la violencia en contra mía y familia de parte de la acusada Keiko Fujimori Higuchi”, indica en el oficio enviado.

Pérez se refiere a dos publicaciones que hizo la lideresa en su cuenta twitter en marzo.

“Si el fiscal José Domingo Pérez quiere ser un actor político en estas elecciones, yo no me voy a quedar callada. No le voy a aceptar silenciarme en pleno proceso electoral”. “Por más que un fiscal quiera ahora meterse en la recta final de la primera vuelta, yo seguiré enfrentando esta persecución y avanzando con energía para que juntos podamos superar esta emergencia sanitaria y económica”, escribió Keiko.