Durante los 25 años que tiene el diario AHORA, se han escrito muchas noticias malas y buenas. Una de esas noticias alegres fue durante el año 2010 donde el León de Huánuco estuvo cerca de ser campeón nacional de fútbol. Hoy presentamos a Gianfranco Roberto Espinoza Andrade, un huanuqueño de corazón, uno de los partícipes de aquella hazaña hace 10 años.

Gianfranco, cuéntanos un poco sobre tus inicios en el fútbol

Yo vivía en Lima y por un tema de salud me vine a Huánuco a los 3 años, mi papá era oficial de la PNP y mi madre era enfermera. Crecí en Rosavero, mi jardín lo estudié en el ‘Jardín Piloto’ y mi primaria lo estudié en el San Luis Gonzaga. Me incitó a jugar el hecho de estudiar en un colegio que participaba en campeonatos deportivos de fútbol y estaban jugadores como Johan Fano. Siempre apunté a ser jugador profesional y quería cumplir esa meta.

Luego te vas para Lima por motivos familiares: ¿En qué club hiciste inferiores estando allá?

Hice inferiores en Sporting Cristal, Alianza Lima. Luego pasé al Bolognesi y ahí fue donde empecé mi carrera profesional.

Cuéntanos sobre tu paso por la sub 15 de la Selección peruana.

Bueno, en aquella época los profesores Amada y Oré dirigían a la sub 15, y buscaban futbolistas con biotipo. Mi papá tenía un amigo que era seguridad de la FPF y le dijo que me lleve a probar, fui a probarme y llegué a quedarme.

¿Sufriste alguna diferencia a lo largo de tus inicios?

Sí, en Alianza Lima premiaban a los que jugaban mejor, pero nunca me premiaban a mí, a pesar de que yo era puntual y responsable. Me di cuenta que muchas veces a los profesores de fútbol les importaba más el talento que la disciplina. Por esa razón, vemos las consecuencias en la actualidad.

¿En la actualidad estás formando jugadores?

Sí, estoy trabajando en Sport Boys y los chicos que no tengan disciplina no los tomo en cuenta para la institución, lo hago porque tengo motivos y sustentos. Un indisciplinado en menores no llegará a ser futbolista profesional. Solo el 2 % de las divisiones menores llegan al fútbol profesional, el resto se dedican a otra cosa. Yo no formo ‘peloteros, yo formo futbolistas.

¿Cómo eras cuando empezaste a formar como futbolista?

Me despertaba a las 5 a. m. y trataba de fortalecerme mentalmente. Mejoraba en mis debilidades, comía correctamente y mantuve una vida tranquila.

“UN INDISCIPLINADO EN MENORES NO LLEGARÁ A SER FUTBOLISTA PROFESIONAL”

¿Consideras que hay jugadores talentosos en Huánuco?

Hay muchos chicos talentosos en la ciudad. Hay chicos con ese espíritu de un caballero de León, pero muchas veces no van por el buen camino. A los 14 o 15 años andan tatuándose, pintándose el cabello.

Volviendo al tema de su carrera futbolística, usted menciona que estuvo en el Bolognesi de Tacna. ¿Qué jugadores estuvieron en ese plantel?

Fue una bonita experiencia, incluso mi hija nació allá. Estuvieron jugadores como: Diego Penny, ‘Loverita’ Ramirez, Johan Fano, Johan Vasquez, ‘Cachito’ Ramirez. El Director Técnico era Jorge Sampaoli, y fue él quien me ayudó a formar mi identidad deportiva.

Estando en Bolognesi jugaste 2 Copas Sudamericanas, cuéntanos sobre aquellas experiencias

El 2006 jugamos ante Colo Colo que tenía jugadores impresionantes como: Alexis Sanchez, Arturo Vidal, ‘Chupete’ Suazo, Mathías Fernández, etc.; en Tacna ganamos 2 a 1 y en Chile nos ganaron 1 a 0. El 2007 enfrentamos a Millonarios de Colombia, y quedamos eliminados.

¿Te costó pasar de Bolognesi al Sport Boys?

Gracias a Dios no, me hice amigo de los dirigentes de la barra ‘Juventud Rosada’, me gustaba estar ahí porque el ambiente del Callao es muy zalamero; pero lamentablemente nos fuimos al descenso ese año. Lo que los hinchas rescatan de mí es que me quedé en el club y me tienen un gran cariño por esa razón.

Luego pasaste al Alianza Atlético de Sullana y jugaste de nuevo la Copa Sudamericana en Venezuela y Brasil.

Sí, jugamos la primera fase ante Deportivo Anzoátegui, empatamos la ida en Perú y ganamos allá. Luego en la siguiente fase nos enfrentamos con Fluminense, empatamos 2 a 2 acá y perdimos 4 a 0 allá, eran demasiado rápidos y técnicamente dotados. Peleamos el descenso ese año. Las veces que peleamos el descenso sentí que hay un perfil dirigencial que tienen la mala manilla que cambian técnicos y jugadores como que también contratan a jugadores que habitualmente luchan la ‘baja’.

Llegamos a tu etapa en el 2010, en donde llegaste al León de Huánuco. ¿De qué manera se dio tu llegada al equipo ‘crema’?

Un año antes, el ‘Chasqui’ Álvarez le había tenido como DT a Navarro, le dije que hable con él para que me llevara al León y de esa manera llegué.

Yo recuerdo que jugabas con una gran melena y una bincha, ahora veo que ya tienes un peinado formal. ¿Por qué decidiste hacer ese cambio?

(Risas). Como cada persona fui madurando y bueno ya tuve que dejar de lado ese peinado que tenía en aquel año.

¿Recuerdas el gol que le hiciste a la U?

Claro, es el mejor gol de mi carrera (Risas), metí el gol en el arco que da a la tribuna Sur. Hice el baile de ‘Los Negritos de Huánuco’ porque pertenezco a una cuadrilla en la cual bailo cada año. Pero, lamentablemente, cometí muchos errores luego, el fútbol te deja hacer lo que quieras pero luego te da donde más te duele.

Ahora hablemos de aquel 8 de diciembre del 2010, la final del Descentralizado ante la San Martín. ¿Cómo lo viviste antes, durante y luego del partido?

Teníamos un buen equipo, éramos letales en las pelotas paradas, nos concentramos en Churubamba. Un día antes del partido hubo una misa a las 7 de la noche, jugamos bingo entre todos, al día siguiente nos dijeron que el desayuno era opcional, pero el almuerzo si era obligatorio. Luego fuimos a un auditorio donde nos hicieron ver un video editado de ‘300’ donde hablaba de ‘Cuto’, Navarro. Luego salimos hacia Huánuco en un bus GM, en el camino había señoras que salían con sus hijos flameando el polo del León. Llegamos al estadio y fue algo apoteósico porque había una gran cola de personas, fue un hermoso recibimiento; tal vez hubiese sido otra historia sin las expulsiones, pero son cosas del fútbol.

Cuéntanos ahora sobre tu etapa en los años que estuviste en el club.

El 2011 jugamos una Libertadores, luego me fui a San Martín y el 2013 volví, pero estaba condicionado por Loncharich porque me estaba lesionando mucho. El 2015 me quedó marcado porque hacían las reuniones y a mí no me invitaban, había una indiferencia. Lamentablemente todos tuvimos la culpa para que el equipo descienda. Me dolió mucho porque amaba y amo al León de Huánuco.

¿Qué opinas sobre la situación actual del León de Huánuco?

Es una pena por lo que está pasando el club, un club con arraigo popular no debería estar donde ahora está. La gente quiere que vaya una persona con mucho dinero, pero de nada sirve que tenga mucho dinero si no tiene proyectos con el club y no tiene ese sentimiento por la camiseta.

El 2017 jugaste en el Sport Boys y lograste el ascenso.

Sí, me contactó Johan Vasquez, se armó un gran proyecto y pudimos lograr el ascenso. Era un grupo muy bueno estaban: Tomasevich, Ferreyra, Alejandro Ramos, Fano, Hernández, Faifer, Tajima, etc.

En la actualidad: ¿A qué te estás dedicando?

Bueno, soy coordinador como gerente deportivo en las divisiones menores de Sport Boys. Me he certificado como Coaching en Neurolingüística, ahora estoy haciendo un diplomado de Gestión deportiva de la Conmebol. Me voy nutriendo para hacer las cosas de la mejor manera en el club donde esté.

TIKI TAKA

¿LEÓN O BOYS?

AMORES COMPARTIDOS

¿TU GOL MÁS IMPORTANTE?

A la U en el 2010

¿EQUIPO FAVORITO A NIVEL EUROPEO?

BARCELONA

¿MÚSICA FAVORITA?

SALSA EN GENERAL

¿EL JUGADOR AL QUE ADMIRAS?

CARLES PUYOL

