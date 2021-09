Gianluca Lapadula, delantero del Benevento y de la Selección Peruana, reconoció que pasó momentos difíciles al término de la pasada temporada y que ahora está motivado.

Gianluca Lapadula es el jugador del momento en nuestro país, su buen desempeño con la camiseta de la Selección Peruana hizo que el delantero del Benevento pueda ganarse un espacio en el corazón de los peruanos; pero la situación no es la misma en su club, la temporada pasada perdió la categoría y no pudo emigrar a otro equipo.

Ayer, el delantero ítalo – peruano se puso la capa de héroe y anotó tres goles en lo que fue la victoria del Benevento por 4-1 ante el Cittadella, al finalizar el partido Lapadula dio una breve entrevista donde habló diversos temas relacionados a él y su momento futbolístico.

“Admito que no fue fácil para mí quedarme en la Serie B, pero tengo mis motivaciones. Estoy contento con los tres goles y se los dedico a mi esposa e hijas porque me dieron un gran impulso”, sostuvo el delantero del Benevento que milita en la serie B de Italia.

“De hecho, siento que el público marcó la diferencia. Nunca antes había tenido el placer de jugar con los aficionados del Benevento en las gradas en el estadio y quiero agradecerles. Encendieron la mecha de mi actuación, fueron muy importantes en ella”, agregó el ex jugador del AC Milán.

Nuestro compatriota destacó lo que fue para él defender la camiseta de la Selección Peruana en los últimos meses, cosa que no sólo le permitió conocer de cerca el fútbol sudamericano, sino también recibir el calor de la gente y algunos ‘cariños’ por parte de sus oponentes.

“Desde el primer día, Perú me recibió como hijo y como hermano. De mi parte, solo hay palabras de agradecimiento para toda la gente del país por eso. ¿La máscara? Me rompí la nariz en Sudamérica por tercera vez, pero no quiero operarme, así que tendré que usarla un poco más”, finalizó ‘Lapagol’.