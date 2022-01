Gobernador y población de Honoria no llegan a acuerdo

Luego que más de un centenar de pobladores, dirigentes de la localidad de Semuya del distrito de Honoria y miembros de la Central Única Regional de las Rondas Campesinas de Huánuco (CUNARC) llegaran a Huánuco para exigir al gobernador regional, Juan Alvarado, les dé solución con la reversión de sus tierras en el distrito de Honoria, terrenos que fueron vendidos a una empresa privada.

Luego de un largo encuentro sostenido en el auditorio de la Dirección Regional de Agricultura (DRA) no se llegó a un acuerdo, porque el mandatario regional manifestó que no se pueden revertir dichos terrenos sin tener un resultado del Poder Judicial, ya que ese tema está judicializado.

Cabe resaltar que reunión se realizó con la presencia de la congresista Elizabeth Medina, el director regional de agricultura, Roy Cruz Domínguez, el gobernador regional, Juan Alvarado, el abogado de los pobladores de Honoria y los dirigentes campesinos,

Por su parte, el abogado de los pobladores de Neshuya, Miguel Ángel Ruiz Villena, indicó que hay un proceso administrativo que seguir.

“La ley establece que todo terreno en concesión o en cesión de uso se puede revertir”, expresó el abogado, afirmando que está en manos de la DRA la solución del problema.

Entretanto, el director regional de Agricultura, Roy Cruz, expresó que todo inicia en el año 1979 cuando los terrenos se adjudicaron por la reforma agraria al entonces Consejo Transitorios de Administración Regional (CTAR), en aquella época, el CTAR hace una subasta y los terrenos pasan a ser propiedad de varios dueños. “Recién en el 2011 pudimos titularlos como Dirección Regional de Agricultura, ahora, si ustedes por necesidad de vivienda se han posesionado, eso no nos compete, pero les estamos apoyando; lamentablemente, había un compromiso pero no se puede hacer de forma unilateral, sino que ambas partes tienen que participar, no podemos hacer la reversión cuando es propiedad privada”, manifestó Cruz.

Ante esta decisión, cabe recordar que en el año 2021 la Dirección Regional de Agricultura emitió la Resolución Directoral N.°235-2021-GR-DRA-HCO de fecha 26 de noviembre, donde se resuelve inhibirse del procedimiento administrativo instado por el señor Wilmer F. Echevarría Garro, presidente del Frente de Defensa de los Intereses de Honoria y otros, sobre la reversión al dominio del Estado de la parcela N.°27561 con una extensión de 3, 920. 9975 hectáreas ubicada a la altura del kilómetro 43 de la carretera Federico Basadre, el cual fue ratificado en esta reunión.

En su participación, el gobernador regional, Juan Alvarado, pidió que el tema lo discutan legalmente los abogados de ambas partes (de la DRA y de los campesinos).

“Si legalmente el abogado me dice que es legal la reversión, yo lo firmo en el acto, pero no es así, eso deben debatirlo legalmente entre abogados y ver la mejor solución”, dijo Alvarado.

Finalmente, luego de la exposición de los demás presentes, el abogado de la población, Miguel Ángel Ruiz Villena, entendió que la DRA se inhibe del proceso mientras esté judicializado por lo que no se llega a ningún acuerdo. Asimismo, precisó que no firmaría ningún acuerdo porque estaría avalando la inhibición de la DRA y ese no era el tema que exigían al gobierno regional.

Por otra parte, el dirigente de los campesinos, Baltazar Calloca Flores, acusó que en plena reunión la policía trataba de despejar a los ronderos que llegaron desde Honoria y quienes señalaron que de no haber solución, tomarán otras medidas de lucha.

La reunión terminó pasadas las dos de la tarde con el acuerdo que la DRA se comprometerá a tomar jurisdicción del procedimiento administrativo, luego que el Primer Juzgado Civil emita la resolución de aprobación desestimando con resolución consentida y ejecutoriada del expediente nº 133-2021-0-201-JR-CI-01.

Finalmente, el abogado de la población y los dirigentes procedieron a retirarse del auditorio de la DRA, indicando que radicalizarán su medida de lucha en los próximos días.