Harry, él duque de Sussex, prepara “el libro más explosivo de la década”. Así, lo ha denominado la prensa mundial y no le falta razón. El hijo de Diana de Gales, esta dispuesto a descorrer por fin el velo. Contará, acerca de lo que es en realidad, es ser miembro de la estirpe real más conocida del planeta.

En primicia, el “New York Post” reveló que desde hace un año, el duque de Sussex está dedicado a la creación del libro. Sin lugar a dudas, el libro de mayor recordación en la monarquía por mucho tiempo.

Experiencias, aventuras, pérdidas y mas.

“El duque de Sussex, en unas memorias íntimas y sincera , compartirá un relato definitivo de su vida. Experiencias, aventuras, pérdidas y lecciones que han contribuido a formarlo”. Se lee, en los textos de la campaña publicitaria, que prepara la editorial Penguin Random House. Multinacional a la cual el duque le vendió los derechos de la publicación.

Se supo que el volumen abarcará, “toda su vida en la mirada pública. Desde su infancia hasta hoy, incluida su dedicación al servicio, la milicia, que lo llevó dos veces a combatir en Afganistán. Asimismo, la alegría que ha encontrado como esposo y padre”.

Los editores prometen que la obra ofrecerá un retrato “honesto y cautivador” del príncipe pelirrojo. Quien en los últimos dos años, ha generado la peor crisis de los Windsor en décadas recientes. Todo a causa de su retiro como miembro activo de la familia real, en compañía de su esposa Meghan Markle.

El libro promete ser específico

Los observadores creen. que si la entrevista de la pareja con Oprah Winfrey, en marzo pasado, fue incendiaria, el libro lo será mucho más. El formato le permite explayarse y ser generoso y específico en pormenores.

Por ejemplo, se espera que Harry sea mucho más preciso en aspectos que aún permanecen envelados en el misterio, como el modo en que la cada real manejó la muerte de su madre, en un accidente de tránsito en París, en 1997.

Otro episodio del que se espera que hable por primera vez, es del disfraz de nazi, que llevó a una fiesta de Halloween, en 2005. Sin duda un momento del que no se podrá liberar nunca. Y, por supuesto, se da por descontado que seguirá dando más luces sobre su tormentosa relación con su padre, Carlos de Gales, heredero al trono. Con solo esos elementos, opinan ya los expertos en realeza, las esperadas memorias de Harry harán historia.

El “Post” también refirió que el nieto de la reina Isabel, no está trabajando solo en la obra, sino con la ayuda del “ghostwriter” (escritor fantasma) J.R. Moehringer, quien no es ningún advenedizo.

El periodista es ganador del premio Pulitzer y ha trabajado también con personajes como el tenista Andre Agassi y el fundador de Nike, Phil Knight, en sus memorias. La propia autobiografía de Moehringer, “The Tender Bar”, ha sido tan exitosa, que George Clooney está haciendo una película inspirada en ella.

En principio, la entrega del manuscrito estaba programado para agosto próximo, pero la espiral de dramas que ha rodeado la vida de los duques, obligó a posponerla para octubre. La obra, señaló también el Post, de todos modos está muy adelantada, si se tiene en cuenta que el primer borrador ya está listo. Así las cosas, se cree que el lanzamiento, tentativamente, tendrá lugar en el segundo semestre de 2022.

En la entrevista a Oprah, Harry y su esposa dejaron boquiabierto al mundo con su versión de que su hijo Archie fue víctima de racismo por parte de un miembro de la familia real. También se quejaron de la poca solidaridad que Meghan tuvo por parte de esta última ante sus problemas emocionales, que, incluso, la hicieron pensar en el suicidio.

No contento con ello, Harry volvió a despacharse en contra de su familia en otras entrevistas. En especial, fue muy escandaloso su destape del resentimiento que siente con Carlos, a quien acusa de no protegerlo del karma de dolor de su familia, durante su participación en “The Me You Can’t See”, el programa sobre salud mental que hizo con Winfrey.

No se sabe cuánto dinero recibirá el duque por el libro, pero sí que lo donará a la caridad.