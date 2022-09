Heidy Juárez y Roberto Chiabra renuncian a la bancada de APP

Los audios difundidos en donde se escucha a Lady Camones, presidenta del Congreso, y César Acuña, líder de APP, han causado un temblor dentro del Congreso y la bancada. Tal es así que Heidy Juárez y Roberto Chiabra renunciaron a Alianza por el Progreso.

“Comunicarles que he presentado mi renuncia a la bancada de Alianza para el Progreso. Con el dolor de mi corazón he hecho esa acción porque he visto transgredido mi derecho a defensa al no ser escuchada ni ser tomada en cuenta en lo absoluto a pesar de que me puse a disposición del partido para realizar todas las investigaciones”, aseveró la congresista piurana.

De acuerdo con la parlamentaria, la agrupación política no le ha brindado mayor explicación sobre su expulsión. En ese sentido, adelantó que tomará acciones contra APP a fin de que especifiquen los motivos que llevaron a sindicarla como la culpable de la filtración.

Por su parte, Chiabra argumentó que su salida de APP se da “por razones de consciencia”. La renuncia la dio a conocer a través de una carta el 4 de septiembre.

“Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y, a la vez, comunicarle que, por razones de consciencia, he tomado la decisión de renunciar al grupo parlamentario Alianza para el Progreso, que representa. Con agradecimiento a todos los integrantes y el presidente del partido (César Acuña) por la deferencia que tuvo al invitarme a participar en la lista parlamentaria como independiente”, se lee en la misiva.