Huánuco: Hombre fallece esperando atención médica

La mañana de este viernes 15 de enero, un hombre de 57 años de edad falleció en las puertas del Centro de Salud de Amarilis en la provincia de Huánuco tras permanecer por más de dos horas en las puertas del centro para ser atendido. El infortunado hombre respondía al nombre de Luis Infante y era taxista.

Su hija, Maricruz Infante narró el lamentable hecho, “veníamos del paradero 9, por más de dos horas esperando aquí en este centro, no me quisieron atender, no me lo atendieron”, afirmó.

Indicó que su padre presentaba dolor de pecho desde el día de ayer, pero no tenia otros síntomas. No precisó si tenia coronavirus ya que no le habían hecho alguna prueba de descarte.