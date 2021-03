Huánuco: la segunda región que más redujo sus exportaciones en 2020

Según la Asociación de Exportadores del Perú (ADEX), el valor de los envíos del país se redujo 16% en 2020, debido principalmente a la crisis por el COVID-19. En Huánuco, las exportaciones registraron la segunda caída más fuerte (-61%) a nivel nacional, al pasar de US$ 29 millones en 2019 a US$ 12 millones en 2020. Ello debido a la significativa caída en el valor exportado del cobre, ante el cese de operaciones de la empresa minera Raura.

Periodo 2010 – 2020

Entre el 2010 y 2020, la evolución de las exportaciones en Huánuco ha mostrado dos tendencias. Entre el 2010 y 2015, el monto exportado casi se cuadruplicó, al pasar de US$ 36 millones a US$ 128 millones. Ello debido a los mayores envíos de plomo, cobre y zinc hacia China y Canadá. Desde entonces, el valor de los envíos se redujo progresivamente hasta llegar a los US$ 29 millones en 2019, como consecuencia de una reducción en la producción de plomo, oro, cacao y café.

Luego, en 2020, el valor exportado se redujo a US$ 12 millones, atribuido a la menor producción de cobre por el cese de operaciones de la minera Raura. La minera suspendió indefinidamente su producción debido a los altos costos de producción, la baja productividad y el deterioro de las condiciones de mercado.

En los últimos 6 años (2015-2020), los productos con mayor peso en la canasta exportadora de Huánuco fueron el cobre (26%), plomo (22%), zinc (13%), cacao (13%) y oro (11%). Los envíos mineros se destinaron principalmente a China, Canadá y Japón, mientras que los productos agropecuarios se envían en mayor medida a Italia.

Impacto de la pandemia y perspectivas 2021

A partir de marzo del año pasado, ya no se registraron envíos de cobre, el producto que presentaba el mayor peso en la canasta exportadora. Como resultado, Huánuco se sitúa como la región con la segunda mayor caída en el valor de sus exportaciones durante 2020, pese al incremento de las exportaciones agropecuarias. Resalta que los cinco principales destinos exportadores de la región en 2020 fueron Italia (35%), China (16%), Bélgica (9,4%), Países Bajos (9,3%) y Estado Unidos (8,3%).

Para el 2021, se espera una recuperación de la demanda global, en la medida que avance la vacunación contra el COVID-19 a nivel mundial. Al respecto, ADEX estima que las exportaciones nacionales se incrementarían en 10% en 2021. Por otro lado, resalta la necesidad de un comercio internacional más resiliente. Al respecto, el Foro Económico Mundial (WEF) señala que se debe fortalecer e independizar los servicios de transporte de carga, dado que, antes de la pandemia, la mitad de la carga aérea mundial se transportaba en el vientre de aviones con pasajeros.