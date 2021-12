Huánuco se consagra campeón regional de voleibol

Ayer en la ciudad de Tingo María se desarrolló el campeonato regional de voleibol en categorías menores, resultando como gran ganador el representante de Huánuco que tuvo como participante al Club Volga que dirige Carlos Laos.

En el polideportivo del Pueblo Joven “Túpac Amaru”-Tingo María se desarrollaron las competencias donde participaron los representantes de Huánuco, Tingo María y Ambo en las categorías sub 10, sub 12, sub 14 y sub 16.

Sobre los demás equipos, el representante de Huánuco demostró un nivel superior que le valió para campeonar en casi todas las categorías. Al final del torneo, entregaron las medallas a los campeones y diplomas de reconocimiento.

LAS CAMPEONAS:

CAMPEÓN SUB 10 Selección de Huánuco

CAMPEÓN SUB 12 Selección de Huánuco

CAMPEÓN SUB 14 Selección de Tingo María

CAMPEÓN SUB 16 Selección de Huánuco