Huawei para consentir a los usuarios, celulares viejos recibirán actualización de almacenamiento. En medio de la celebración de lo que será su más reciente lanzamiento, hizo un mimo a sus fieles seguidores que se mantienen con la empresa, desde el 2017.

Los representantes de la compañía china anunciaron que un grupo de celulares, considerablemente viejos, podrán tener una actualización. Y cuándo decimos que son antiguos, en realidad son de data, que en cualquier otra marca, estarían en el completo olvido. Por lo tanto, Huawei sorprende a sus usuarios con esta decisión.

Según lo reseña GSM Arena, la información se reveló en medio de una fiesta de anuncios referentes al próximo Huawei P50. Sin embargo, esta noticia de actualización, se llevó todos los focos por un instante. Entonces, comencemos a deshilachar las características y condiciones de estas nuevas configuraciones. Además de conocer el listado detallado de los celulares Huawei que se van a actualizar.

En primer lugar, la actualización es de almacenamiento, que no es cualquier cosa. Aumentar la capacidad de un celular es un aspecto fundamental para poder instalar nuevas configuraciones de software o recientes requerimientos de seguridad. De esta manera es que se entiende la magnitud de este anuncio de la corporación son sede principal en China.

Características de las actualizaciones

Debido a que los celulares recibirán un mayor almacenamiento, los representantes de Huawei detallan que habrá un aumento que será gradual y seccionado. Es decir, los smartphones que ya cuenten con una memoria de 64GB, con la actualización podrán pasar a 128 GB; los de 128 a 256 gigas; y finalmente los de 256 a 512 GB de almacenamiento.

Importante resaltar que por ahora esta modalidad solo estará disponible para China. No obstante, nadie descartó que no se pueda imitar su práctica en otros mercados como el estadounidense o el latinoamericano. Asimismo, quienes deseen obtener este beneficio deberán desembolsillar un monto aproximado de USD $57 (no todo era color de rosas).

Lista de celulares Huawei elegibles

Finalmente, lo que más sorprende es que en el listado, que aparece completo abajo, se pueden ver celulares como el Nova 2S, Mate 9 o P10, todos en el mercado desde el 2017. Atención que los ejecutivos manifiesta que los lite no serán elegibles para la actualización. Entonces, sin más que añadir este es el listado.

Familia Mate

La línea de los P

La amplia agrupación de los Nova