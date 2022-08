Hugo Espino confiesa haber financiado campaña presidencial de Pedro Castillo

Hugo Espino, tras acogerse a la confesión sincera ante la Fiscalía, reveló que dio dinero para apoyar la campaña presidencial del ahora presidente Pedro Castillo. Asimismo, confesó que el nexo entre él y Castillo era el alcalde de Anguía José Medina.

Además, aseguró que otorgó la suma de 10 mil soles con la finalidad que durante dicha gestión pueda obtener a cambio distintas adjudicaciones de obras públicas. Respecto a esta cantidad de dinero, el empresario reveló además que el aporte fue no declarado. Del mismo modo, indicó que por orden de Medina Guerrero abrió una cuenta en Caja Piura para recibir depósitos y luego entregárselos a la exautoridad.

“Otro hecho ilícito que participé fue no declarar S/ 10 mil en la campaña de segunda vuelta para las elecciones presidenciales de 2021 a favor del presidente Pedro Castillo, el cual provino como parte de una cantidad de dinero que me había dado José Nenil Medina Guerrero en enero del 2021″, precisó. Exactamente, me dio s/100 mil soles de una coima que él había recibido, siendo que José Nenil Medina Guerrero me pidió que apoye a Pedro Castillo”, declaró.

Cabe mencionar que para demostrar lo afirmado, el joven investigado tuvo que entregar documentación oficial. Pruebas tales como vouchers y el historial de sus movimientos bancarios para respaldar sus declaraciones como una prueba fehaciente.

Asimismo, Espino reconocieron queYenifer Paredes estuvieron detrás de la licitación que su empresa ganó para instalar un sistema de agua potable y saneamiento básico. Esta obra tenía una inversión de S/3 millones en Anguía.

Vale recordar que Hugo Espino afronta la investigación en libertad tras acogerse a la confesión sincera. Espino Lucama salió de la cárcel luego de que caducaran los 10 días de prisión preliminar. Caso contrario sucede con Yenifer Paredes, sobre quien pesa un pedido de 36 meses de prisión preventiva.